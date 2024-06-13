    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, с-з

    761мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.02eur95.74

    Путин: школьники хотят быть блогерами, но интерес к науке тоже растет

    825
    11 комментариев

    Школьники хотят быть блогерами, но интерес к науке тоже растет. Об этом 13 июня заявил президент России Владимир Путин на Совете по науке и образованию.

    О карьерных ожиданиях школьников президент упомянул, обращаясь к главе ММНО «Объединенный институт ядерных исследований» Григорию Трубникову.

    «Провели исследование в школах, и большинство учеников старших классов кем хотят быть?

    — Блогерами.

    — Блогерами хотят быть, не учеными. Но интерес к науке, к высшему образованию растет. Мы это знаем, это статистика», — сказал Путин.

    Президент также заявил, что весь потенциал России в сфере технологий «надо собрать в единый кулак» и распыление сил и средств в этой сфере недопустимо.

    Напомним, ранее 13 июня президент РФ дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Возможности NICA открывают новые перспективы для фундаментальных исследований. А также позволят, в том числе, разрабатывать системы защиты для пилотируемой космонавтики.

    NICA базируется на российской технологии сверхпроводящих магнитов с проточным охлаждением потоком кипящего гелия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Путин
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close