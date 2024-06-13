Путин: школьники хотят быть блогерами, но интерес к науке тоже растет

Школьники хотят быть блогерами, но интерес к науке тоже растет. Об этом 13 июня заявил президент России Владимир Путин на Совете по науке и образованию.
О карьерных ожиданиях школьников президент упомянул, обращаясь к главе ММНО «Объединенный институт ядерных исследований» Григорию Трубникову.
«Провели исследование в школах, и большинство учеников старших классов кем хотят быть?
— Блогерами.
— Блогерами хотят быть, не учеными. Но интерес к науке, к высшему образованию растет. Мы это знаем, это статистика», — сказал Путин.
Президент также заявил, что весь потенциал России в сфере технологий «надо собрать в единый кулак» и распыление сил и средств в этой сфере недопустимо.
Напомним, ранее 13 июня президент РФ дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Возможности NICA открывают новые перспективы для фундаментальных исследований. А также позволят, в том числе, разрабатывать системы защиты для пилотируемой космонавтики.
NICA базируется на российской технологии сверхпроводящих магнитов с проточным охлаждением потоком кипящего гелия.