Путин: школьники хотят быть блогерами, но интерес к науке тоже растет

Школьники хотят быть блогерами, но интерес к науке тоже растет. Об этом 13 июня заявил президент России Владимир Путин на Совете по науке и образованию.

О карьерных ожиданиях школьников президент упомянул, обращаясь к главе ММНО «Объединенный институт ядерных исследований» Григорию Трубникову.



«Провели исследование в школах, и большинство учеников старших классов кем хотят быть?



— Блогерами.



— Блогерами хотят быть, не учеными. Но интерес к науке, к высшему образованию растет. Мы это знаем, это статистика», — сказал Путин.



Президент также заявил, что весь потенциал России в сфере технологий «надо собрать в единый кулак» и распыление сил и средств в этой сфере недопустимо.

