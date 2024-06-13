Путин дал старт технологическому пуску коллайдера NICA

Президент России Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба Кремля.

В сопровождении директора института Григория Трубникова Путин осмотрел кольцо коллайдера NICA и многоцелевой экспериментальный детектор MPD. Возможности NICA позволят в том числе разрабатывать системы защиты для пилотируемой космонавтики. Открываются новые перспективы и для более фундаментальных исследований.

«Комплекс, который уже называют "машиной времени", поможет ответить на один из фундаментальных вопросов: как после Большого взрыва возникла ядерная материя, из которой состоят все объекты в видимой Вселенной», — сказано в сообщении пресс-службы.