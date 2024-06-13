«Пусть у них всё полетит в тартарары!» Чем Россия может ответить на новые санкции США

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В качестве реакции на «черную метку» Мосбирже лидеры общественных мнений предложили нанести Штатам встречный удар. Пока Москва думает над ответом, российские экспортеры признаются западным изданиям, что им не страшно, а экономисты предлагают воспользоваться кейсом Ирана, который живет в немилости у американского Минфина с 2019 года и даже почти не жалуется.



В первый день под санкциями США Московская валютная биржа приостановила торги не только американским долларами и евро, но и гонконгским долларом. Как объяснил Центробанк изданию РБК.Инвестиции, валюта Гонконга привязана к доллару США, а банки, которые с ним работают, строго соблюдают правила и нормы, и, чтобы не накликать риски, было решено не связываться с гонконгским долларом до лучших времен.



Хотя никто и не предупреждал, но дальше произошло то, о чем многие догадывались: в первые минуты после открытия биржи стали снижаться индексы акций. В числе аутсайдеров оказались акции собственно «Московской Биржи», потерявшие в цене 7,32%, попавший 12 июня в немилость Минфина США «Селигдар» (-5,52%) и много какие еще.



Тряхнуло немного и юань. Во вторник, 11 июня, к закрытию биржи курс остановился на отметке 12,23 рубля/юань, к 10 утра четверга взлетел в моменте до 12,49. А дальше стремительно покатился вниз, нащупал дно на отметке 11,93, и дальше нехотя стал карабкаться вверх: по состоянию на 12:36 четверга курс отметился на значении 12,01 рубля/юань.

скрин московской биржи юань 13 июня



Фото: скриншот сайта moex.com Поделиться Поделиться





«Не надо больше щадить их психику!»

Реакция лидеров общественных мнений на произошедшее с MOEX не заставила себя ждать. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграмм-канале призвал официальные структуры и граждан отреагировать на новые санкции США и нанести максимальный ущерб странам-санкционерам во всех сферах, где это возможно.

«Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всём, в чём можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан», — заявил Дмитрий Медведев.



Чтобы защитить интересы России и россиян, он предложил использовать все возможные способы и виды давления на противников в целом, и их граждан в частности.

«Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним. Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги. Наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры», — перечислял направления действий Медведев.



И дальше предложил примерные стратегии:

«Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)! Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти! Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и её. Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары! Они боятся социальных взрывов? Давайте устроим их! Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами. Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни», — поделился Медведев.



«Просыпаться страшно, но избежать нельзя»

Российский философ и политолог Александр Дугин отметил, что направление мысли у Дмитрия Медведева верное, но прямое противостояние помешают начать внутренние проблемы: коррупция, идиотизм и трусость в элитах.

«Что касается прямого противостояния с глобалистским Западом, то тут мы, правда, даже не начинали. И как зачарованные боимся начать. Ни одного из направлений системной контратаки на Запад мы не то что не довели до ума, но не приступали», — выражает беспокойство по поводу пассивности и бездействия в этом вопросе Дугин.

«На циферблате час опричника. А у нас расселись по креслам, а тут глядишь, лето, отпуск, внутренний туризм (ну хоть что-то) или Вьетнам. Бали же скоро можно будет через референдум присоединять к Российской Федерации — столько там русских отдыхающих. До сих пор непонятно, мы проснулись или продолжаем спать, время от времени вскрикивая во сне от навалившегося бреда? Явь чудовищней самого болезненного кошмара. Просыпаться страшно, но избежать этого нельзя», — резюмирует Дугин.



По мнению политолога, для процветания государства гораздо эффективнее было бы преодолеть бездействие и сознательное противодействие негативным влияниям извне. Но как-то пока не задалось.

«Над ответными мерами Москва думает»

В Кремле на новые санкции США отреагировали к половине второго в четверг. Заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова опубликовал телеграм-канал «РИА. Новости: экономика». Песков подчеркнул, что ЦБ РФ способен обеспечить надежность и устойчивость на всех финансовых рынках, и что, собственно, и делает.

«Над ответными мерами Москва думает — чтобы они наилучшим образом соответствовали интересам России», — заключил он.

В контексте негодования Медведева в обращении государственного деятеля улавливаются схожие нотки.

«А нам не страшно»

Как пишет Bloomberg, падение индекса Мосбиржи на 4% после открытия в четверг »посеяло замешательство среди рынков». По прогнозам издания, приостановление продажи евро и долларов на MOEX приведет к росту издержек игроков рынка из-за высоких комиссий, размытых границ в цене спроса и предложения и неблагоприятных колебаний обменного курса. Велика вероятность, пишет издание, что пострадают любые финансовые расчеты с зарубежными партнерами и операции внешней торговли.



Скорее всего, на это и было рассчитано.

Однако уверенность в эффективности выбранной Штатами стратегии воздействия пошатнул крупного российского экспортера сырьевых товаров, который признался Reuters: ««Нас это не волнует, у нас есть юани. Получить доллары и евро в России практически невозможно».

И это так, поскольку в стремлении укрепить торговые отношения с Китаем Москва уже давно стремится вытеснить доллар в расчетах юанем. Reuters пишет, что китайский юань стал самой торгуемой на Московской бирже валютой: на его долю в мае пришлось 53,6% всей торгуемой иностранной валюты.

Чего действительно можно сейчас опасаться, так это вторичных санкций в отношении банков третьих стран, считает главный экономист по России «ВТБ капитал» Александр Исаков. Своими соображениями он поделился с Bloomberg, отметив, что усиление санкций приведет к нестабильности на валютном рынке и изменению направления потоков к частным банкам, которые не попали под санкции. Дальнейшим шагом в усилении санкций могут стать дополнительные ограничения в отношении иностранных банков, которые участвуют в финансовых расчетах.



Расслоение рынка — расслоение страт

Вытолкнуть страну из долларовой системы не так-то просто, пишет в своем тг-канале «Холодный расчет» Александр Исаков. Пример тому — Иран, который Минфин США внес в санкционный список в 2019 году. Как объясняет Исаков, контролируемая Центробанком онлайн-площадка по торговле валютой NIMA продолжила торги: экспортеры продавали валюту, импортеры и банки — покупали.



«Те санкции не привели к заметным колебаниям валютного курса на NIMA, оставшегося в конце 2019 г. в диапазоне 110 тыс. риалов/долл. Более того, введенные США санкции не оказали заметного влияния и на объемы валютных транзакций на межбанковском рынке — доля доллара в 2019–20 ф.г. (закончился 19 марта 2020 г.) даже выросла до 12% (правда, ненадолго — в 2021–22 ф.г. на доллар пришлось менее 2% продаж)», — пишет Исаков.

NIMA и сейчас, говорит он, в условиях отключения от SWIFT, остается ключевой валютной площадкой для экспортеров и банков.



Негативный сценарий, по мнению Исакова, к которому может привести сегментация валютного рынка, реализуется в перераспределении доходов к «избранным», кто получает доходы от участия в схемах покупки валюты по льготному курсу.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

