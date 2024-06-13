В Красном Селе «Шкоду» отбросило на тротуар. В машине была школьница: видео

«Шкода» с двумя пассажирками оказалась на тротуаре в Красном Селе. «Семейной автомобиль» получил удар со встречной полосы.
О ДТП на перекрестке проспекта Ленина и улицы Массальского сообщает пресс-служба
Автомобилем управляла
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«Шкода» с двумя пассажирками оказалась на тротуаре в Красном Селе. «Семейной автомобиль» получил удар со встречной полосы.
О ДТП на перекрестке проспекта Ленина и улицы Массальского сообщает пресс-служба
Автомобилем управляла
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