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    В Красном Селе «Шкоду» отбросило на тротуар. В машине была школьница: видео

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    «Шкода» с двумя пассажирками оказалась на тротуаре в Красном Селе. «Семейной автомобиль» получил удар со встречной полосы.

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    О ДТП на перекрестке проспекта Ленина и улицы Массальского сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 июня. В 18:47 «Хендэ» при повороте налево не уступил водителю «Шкоды». От удара «Шкода» вылетела на тротуар.

    Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село


    Автомобилем управляла 36-летняя женщина, на пассажирском кресле находилась 16-летняя школьница. Они отделались ушибами груди и головы, от медицинской помощи отказались.

    Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

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