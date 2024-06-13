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    «Не должны быть запутанными». В Коми собирают рыболовные сети для СВО

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    Глава Республики Коми Владимир Уйба обратился к жителям региона с просьбой сдавать рыболовные сети на нужды СВО. Об этом чиновник 13 июня написал в своем официальном тг-канале.

    «Они сейчас очень нужны нашим бойцам на СВО. Мы объявили сбор сетей (новых и бывших в употреблении), чтобы отправить их на передовую. Требования: сети не должны быть запутанными, ячейки: 5 на 5 сантиметров, состав — капрон. Желательно темного цвета», — сказано в сообщении.

    Уйба не пояснил, как именно будут использоваться сети в зоне специальной военной операции.

    Приемку сетей ведет благотворительный фонд «ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА».

    «Давайте вместе, дружно, поможем нашим бойцам и внесем посильную лепту в грядущую победу!» — сказано в публикации Уйбы.

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