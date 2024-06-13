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    Четверо школьников получили государственную награду за спасение людей в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Указ подписан президентом

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    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» четверых школьников, помогавших людям во время террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл». Документ был опубликован 13 июня на портале правовой информации.

    С формулировкой «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» награды получили: Виктория Волчихина, ученица московской школы №1900, Александр Журик, ученик школы №1191, Елизавета Терехова, ученица Московского государственного образовательного комплекса и ученик московской школы №1564 Артемий Филимонов.

    Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвались в здание «Крокуса» и начали расстреливать людей, пришедших на концерт группы «Пикник». Погибли больше 140 человек, пострадали свыше 550. Более 1700 человек были признаны потерпевшими.

    11 июня глава ФСБ Александр Бортников заявил о причастности к совершению теракта разведки Украины.

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