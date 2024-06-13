Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» четверых школьников, помогавших людям во время террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл». Документ был опубликован 13 июня на портале правовой информации.

С формулировкой «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» награды получили: Виктория Волчихина, ученица московской школы №1900, Александр Журик, ученик школы №1191, Елизавета Терехова, ученица Московского государственного образовательного комплекса и ученик московской школы №1564 Артемий Филимонов.