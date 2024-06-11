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    «Показательный пример». Глава ФСБ Бортников заявил о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»

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    Военная разведка Украины имеет непосредственную причастность к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус сити холле». Это удалось установить российским спецслужбам, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников. Подробности 11 июня приводит пресс-служба НАК.

    «Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям», — подчеркнул Бортников в ходе заседания.

    По его словам, показательным примером преступной деятельности является «установленная российскими подразделениями причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокусе"».

    Ранее Бортников заявил, что к трагедии, произошедшей 22 марта, причастна не только военная разведка Украины. Подготовку, финансирование, нападение и отход террористов, расстреливавших зрителей в концертном зале «Крокус Сити Холла», осуществлял филиал запрещенной в России организации ИГИЛ* «Вилаят Хорасан».

    *Запрещенная в России террористическая организация.

    Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвались в здание «Крокуса» и начали расстреливать людей, пришедших на концерт группы «Пикник». Погибли больше 140 человек, пострадали свыше 550. Более 1700 человек были признаны потерпевшими.

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