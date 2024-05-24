Глава ФСБ Бортников заявил о непосредственном отношении к теракту в «Крокусе» военной разведки Украины

Подготовку, финансирование, нападение и отход террористов, расстреливавших зрителей в концертном зале «Крокус Сити Холла», осуществлял филиал запрещенной в России организации ИГИЛ* «Вилаят Хорасан». При этом Украина к теракту тоже причастна, утверждает глава ФСБ Александр Бортников.

Бортников рассказал о ходе расследования теракта 24 мая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ, его цитирует «Коммерсантъ». По словам директора ФСБ, по делу задержаны больше 20 человек , это исполнители и пособники.