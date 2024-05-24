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    Глава ФСБ Бортников заявил о непосредственном отношении к теракту в «Крокусе» военной разведки Украины

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    Подготовку, финансирование, нападение и отход террористов, расстреливавших зрителей в концертном зале «Крокус Сити Холла», осуществлял филиал запрещенной в России организации ИГИЛ* «Вилаят Хорасан». При этом Украина к теракту тоже причастна, утверждает глава ФСБ Александр Бортников.

    Бортников рассказал о ходе расследования теракта 24 мая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ, его цитирует «Коммерсантъ». По словам директора ФСБ, по делу задержаны больше 20 человек, это исполнители и пособники.

    Он отметил, что «Вилаят Хорасан» действовал из афгано-пакистанской зоны. Двое из четырех участников нападения приехали в Россию из Турции незадолго до теракта.

    Бортников добавил, что хотя следствие еще идет, «можно уверенно сказать, что военная разведка Украины причастна к теракту».

    * Запрещенная в России террористическая организация.

    22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу. Позже в здании начался пожар. Погибли 145 человек, пострадали более 550. ФСБ считает, что основной организатор террористического акта находится за границей.

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