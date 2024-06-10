Музей Транспорта Москвы откроет на берегу Финского залива «гаражный кооператив»

В пространстве УКТ в «Севкабель Порту» откроется большая выставка «Куплю гараж», посвящённая, как нетрудно догадаться, гаражной культуре. Это проект Музея Транспорта Москвы, который с большим успехом прошёл в столице.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





С 1960—70-х годов гараж значил куда больше, чем просто место для стоянки автомобиля. Заветные восемнадцать квадратных метров были неформальным мужским клубом, инженерной мастерской, автосервисом (когда это ещё не было мейнстримом), наконец, местом для хранения старой (или, наоборот, новой) ванны, велосипедов и лыж (если вдруг они не поместились на балконе). Часть экспозиции составит инсталляция, посвящённая «гаражным запасам» с заготовками, предметами быта, старыми игрушками. Будет и «витрина счастья» с телевизором.



На выставке вы сможете пройтись по разным «гаражам», оформленным как тематические зоны: «Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья», «Частный гараж. Предыстория», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть что беречь», «Для тех, кто может всё починить», «Для тех, кто творит», «Для тех, кто знает, как заработать», «Для тех, кто умеет жить», «Для тех, кому пока нельзя», «Для тех, кому положено». Разделы помогут сформировать образы «гаражников» — очевидно, расчёт организаторов на лёгкую ностальгию гостей, воспоминания об отцовском гараже с «Запорожцем» или «Волгой».



Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Автомобили и другие транспортные средства на выставке тоже будут: московский музей привезёт двухместный извозчичий экипаж с кузовом типа фаэтон, «Запорожец», трёхколёсный велосипед, мотовелосипед. Увидят гости проекта и авто из частных коллекций петербургских автомобильных энтузиастов: «Волгу», «Комби», «Москвич», ВАЗ-2101. Кроме того, на выставке расскажут о движении «Самавто», вы увидите автомобиль, ставший легендой: ГТЩ («Гран Туризмо Щербининых») — спортивное купе, которое в 1969 году сконструировали братья Анатолий и Владимир Щербинины. Они были художниками и увлекались дизайном автомобилей.



Выставка «Куплю гараж» пройдёт в пространстве УКТ в «Севкабель Порту» с 14 июня по 29 сентября 2024.



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