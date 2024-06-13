Российские таможенники заинтересовались гражданином Украины с мешком серебра

Псковские таможенники не позволили гражданину Украины вывезти в Латвию мешок с серебряными слитками. Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Мешок с серебром обнаружили сотрудники МАПП Бурачки при досмотре багажа гражданина Украины. На всех слитках есть надпись на немецком — чистое серебро. Общий вес серебра превышает 5,2 килограмма. Мужчина не подавал декларацию на вывоз серебра — такое количество таможня не признала бы товаром для личного пользования.
Украинец сказал таможенникам, что вез серебряные слитки в польский банк для обмена на наличные. Однако в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по
Экспертиза показала, что каждый из 18 слитков изготовлен из очищенного серебра. Слитки произведены бельгийской компанией. Они официально не продаются в России.
Общая стоимость всего мешка с серебром — 380 тысяч рублей.