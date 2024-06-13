Российские таможенники заинтересовались гражданином Украины с мешком серебра

Псковские таможенники не позволили гражданину Украины вывезти в Латвию мешок с серебряными слитками. Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Мешок с серебром обнаружили сотрудники МАПП Бурачки при досмотре багажа гражданина Украины. На всех слитках есть надпись на немецком — чистое серебро. Общий вес серебра превышает 5,2 килограмма. Мужчина не подавал декларацию на вывоз серебра — такое количество таможня не признала бы товаром для личного пользования.

Украинец сказал таможенникам, что вез серебряные слитки в польский банк для обмена на наличные. Однако в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Экспертиза показала, что каждый из 18 слитков изготовлен из очищенного серебра. Слитки произведены бельгийской компанией. Они официально не продаются в России.



Общая стоимость всего мешка с серебром — 380 тысяч рублей.