Я от бабушки ушел. Пятилетний мальчик на самокате потерялся в Петербурге

Росгвардейцы в Петербурге вернули в семью пятилетнего мальчика. Ребенок так увлекся ездой на самокате, что укатил от бабушки и потерялся.
В 22:45 12 июня сотрудники отдела вневедомственной охраны Невского района во время патрулирования заметили на Ивановской улице пятилетнего мальчика. Ребенок стоял один с самокатом в руках и растерянно оглядывался по сторонам. Объяснить, где его родные и дом, мальчик не смог, и сотрудники ОВО решили отвезти его в
По пути в отдел росгвардейцы по радиосвязи получили информацию о том, что несколько минут назад местная жительница сообщила о пропаже внука. Женщина рассказала, что пятилетний мальчик потерялся на улице Седова: во время прогулки ребенок увлекся ездой на самокате, поехал вперед и пропал из ее поля зрения, а назад так и не вернулся.
Росгвардейцы передали ребенка сотрудникам полиции. Бабушке и отцу мальчика сообщили, где он находится, и те сразу же приехали за мальчиком.