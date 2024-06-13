Я от бабушки ушел. Пятилетний мальчик на самокате потерялся в Петербурге

Росгвардейцы в Петербурге вернули в семью пятилетнего мальчика. Ребенок так увлекся ездой на самокате, что укатил от бабушки и потерялся.



В 22:45 12 июня сотрудники отдела вневедомственной охраны Невского района во время патрулирования заметили на Ивановской улице пятилетнего мальчика. Ребенок стоял один с самокатом в руках и растерянно оглядывался по сторонам. Объяснить, где его родные и дом, мальчик не смог, и сотрудники ОВО решили отвезти его в 32-й отдел полиции, рассказали 13 июня в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.