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    Я от бабушки ушел. Пятилетний мальчик на самокате потерялся в Петербурге

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    Росгвардейцы в Петербурге вернули в семью пятилетнего мальчика. Ребенок так увлекся ездой на самокате, что укатил от бабушки и потерялся.

    В 22:45 12 июня сотрудники отдела вневедомственной охраны Невского района во время патрулирования заметили на Ивановской улице пятилетнего мальчика. Ребенок стоял один с самокатом в руках и растерянно оглядывался по сторонам. Объяснить, где его родные и дом, мальчик не смог, и сотрудники ОВО решили отвезти его в 32-й отдел полиции, рассказали 13 июня в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

    По пути в отдел росгвардейцы по радиосвязи получили информацию о том, что несколько минут назад местная жительница сообщила о пропаже внука. Женщина рассказала, что пятилетний мальчик потерялся на улице Седова: во время прогулки ребенок увлекся ездой на самокате, поехал вперед и пропал из ее поля зрения, а назад так и не вернулся.

    Росгвардейцы передали ребенка сотрудникам полиции. Бабушке и отцу мальчика сообщили, где он находится, и те сразу же приехали за мальчиком.

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