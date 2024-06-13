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    «Ты настоящий оккупант и занимаешь мое место». Отец освобожденного Андрея Козлова рассказал, как в ХАМАС относились к русским заложникам

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    Один из охранников заложников в секторе Газа особенно ненавидел пленного из Петербурга — Андрея Козлова — за то, что тот вырос в России и приехал в Израиль добровольно, «занимать его место», рассказал в интервью «Фонтанке» отец Андрея 13 июня.

    «Мы с бывшей женой всегда говорили о том, что он русский и только недавно переехал в Израиль. Надеялись, что для ХАМАСа это будет каким-то плюсом для Андрея. Оказалось, что это минус», — рассказал он.

    Один из охранников заявил Андрею: «Ты не тот, кто родился на этой земле, так что ты настоящий оккупант. Ты приехал сюда со стороны и живешь здесь, занимая мое место».

    В течение двух месяцев Андрея Козлова связывали. С двумя другими пленными — израильтянами Альмогом Меиром и Шломи Зивом — их держали в темной комнате, улицу они могли видеть только через щель в туалете: кусок ворот и дерево.

    27-летнего петербуржца Андрея Козлова похитили 7 октября 2023 года, в первый день фестиваля Nova, где мужчина работал охранником. Утром 8 июня 2024 года его освободили в числе еще четырех заложников и доставили в Медицинский центр имени Хаима Шибы в районе Тель-а-Шомера для обследования. На следующий день Козлов смог увидеться с родственниками.

    Подробнее о том, как прошли восемь месяцев в плену у боевиков ХАМАС и как Андрея искали родные, — читайте в тексте «Фонтанки».

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