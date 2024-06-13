«Ты настоящий оккупант и занимаешь мое место». Отец освобожденного Андрея Козлова рассказал, как в ХАМАС относились к русским заложникам

Один из охранников заложников в секторе Газа особенно ненавидел пленного из Петербурга — Андрея Козлова — за то, что тот вырос в России и приехал в Израиль добровольно, «занимать его место», рассказал в интервью «Фонтанке» отец Андрея 13 июня.



«Мы с бывшей женой всегда говорили о том, что он русский и только недавно переехал в Израиль. Надеялись, что для ХАМАСа это будет каким-то плюсом для Андрея. Оказалось, что это минус», — рассказал он.

Один из охранников заявил Андрею: «Ты не тот, кто родился на этой земле, так что ты настоящий оккупант. Ты приехал сюда со стороны и живешь здесь, занимая мое место».