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    Родственники петербуржца, похищенного ХАМАС в октябре 2023 года, навестили его в Израиле

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    28 комментариев

    Родители 27-летнего петербуржца Андрея, похищенного ХАМАС в октябре 2023 года с фестиваля Nova, прилетели из Петербурга в Израиль и встретились с сыном, сообщила «Фонтанке» семья освобожденного заложника 9 июня.

    Фото: МИД Израиля
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    В плену Андрей провел восемь месяцев. Сейчас родители сосредоточены на общении с сыном.

    Историю Андрея «Фонтанка» рассказывала осенью: мужчина родом из Сестрорецка, в день атаки он работал на техно-фестивале Nova охранником. Тогда Андрей писал, что слышит стрельбу и видел танки, после чего перестал выходить на связь с близкими. Позже в районе проведения фестиваля нашли 260 тел погибших.

    Утром 8 июня в Израиле были освобождены четверо заложников, похищенных боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале 7 октября. В их числе был 27-летний петербуржец Андрей Козлов. Сейчас их перевели в Медицинский центр имени Хаима Шибы в районе Тель-а-Шомера для обследования.

    Позже израильская армия показала кадры освобождения заложников из двух разных зданий в центре сектора Газа, в ходе операции погиб один из бойцов спецназа.

    По словам посла России в Израиле Анатолия Викторова, в Газе остались еще двое россиян, российские дипломаты добиваются их возвращения.

    Фото: МИД Израиля

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    ЗаложникиИзраильХАМАС
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    Комментарии 28

    Wiring09 Июн 2024 в 18:01
    Зачем здесь это?
    +0−0
    chip109 Июн 2024 в 17:38
    Повезло парню, он запомнит и внукам расскажет, что безопаснее России места нет!
    +3−3
    Борис Самохвалов09 Июн 2024 в 17:24
    Очередная победа российской дипломатии )
    +4−4
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