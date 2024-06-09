Родственники петербуржца, похищенного ХАМАС в октябре 2023 года, навестили его в Израиле

Родители 27-летнего петербуржца Андрея, похищенного ХАМАС в октябре 2023 года с фестиваля Nova, прилетели из Петербурга в Израиль и встретились с сыном, сообщила «Фонтанке» семья освобожденного заложника 9 июня.

В плену Андрей провел восемь месяцев. Сейчас родители сосредоточены на общении с сыном.

Историю Андрея «Фонтанка» рассказывала осенью : мужчина родом из Сестрорецка, в день атаки он работал на техно-фестивале Nova охранником. Тогда Андрей писал, что слышит стрельбу и видел танки, после чего перестал выходить на связь с близкими. Позже в районе проведения фестиваля нашли 260 тел погибших.

Утром 8 июня в Израиле были освобождены четверо заложников, похищенных боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале 7 октября. В их числе был 27-летний петербуржец Андрей Козлов. Сейчас их перевели в Медицинский центр имени Хаима Шибы в районе Тель-а-Шомера для обследования.

Позже израильская армия показала кадры освобождения заложников из двух разных зданий в центре сектора Газа, в ходе операции погиб один из бойцов спецназа.

По словам посла России в Израиле Анатолия Викторова, в Газе остались еще двое россиян, российские дипломаты добиваются их возвращения.