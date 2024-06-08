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    Израильская армия показала кадры освобождения заложников

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    В Армии обороны Израиля 8 июня рассказали подробности операции по освобождению заложников, среди которых был один петербуржец, и поделились подробностями. В ходе спасения погиб один из бойцов спецназа страны.

    Уточняется, что это была «смелая операция средь бела дня» и заложников пришлось освобождать из двух разных зданий в центре сектора Газа.

    По словам бригадного генерала Даниэля Хагари, операция планировалась несколько недель на основе разведданных, согласовывалась с министром обороны и премьер-министром.

    пресс-служба армии обороны Израиля

    «Мы продолжим делать все, чтобы вернуть нам 120 похищенных и похищенных, которые все еще удерживаются в секторе Газа», — подчеркнул он.

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    Напомним, утром 8 июня стало известно об освобождении, спустя 8 месяцев нахождения в плену израильских заложников. Среди них был 27-летний Андрей Козлов — предположительно, тот самый, которого разыскивали родные и близкие в России. Он работал охранником на музыкальном фестивале в 15 километрах от сектора Газа, когда произошла атака на страну.

    По словам посла России в Израиле Анатолия Викторова, которые приводит ТАСС, в Газе остались еще двое россиян, российские дипломаты добиваются их возвращения.

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