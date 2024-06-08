Израильская армия показала кадры освобождения заложников

В Армии обороны Израиля 8 июня рассказали подробности операции по освобождению заложников, среди которых был один петербуржец, и поделились подробностями. В ходе спасения погиб один из бойцов спецназа страны.



Уточняется, что это была «смелая операция средь бела дня» и заложников пришлось освобождать из двух разных зданий в центре сектора Газа.

По словам бригадного генерала Даниэля Хагари, операция планировалась несколько недель на основе разведданных, согласовывалась с министром обороны и премьер-министром.