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    Reuters: США и Украина заключили 10-летнее соглашение о безопасности. Его называют предвестником вступления в НАТО

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    США и Украина заключили на полях саммита «Большой семерки» (G7) соглашение о безопасности, рассчитанное на десять лет. Об этом стало известно 13 июня из материала Reuters.

    Подписанный Владимиром Зеленским и Джо Байденом документ в статье называют «предвестником соглашения о вступлении в НАТО». В случае вооруженного нападения или угрозы такового на Украину высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов для проведения консультации по ответным мерам и определения дополнительных потребностей в обороне Украины.

    Соединенные Штаты вновь заявляют о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и признают, что ей необходимы «значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в оборонную промышленную базу, соответствующие стандартам НАТО».

    Констатируется, что Соединенные Штаты намерены оказывать долгосрочную материальную, учебную, консультационную, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны.

    Позднее американский президент уточнил, что США в рамках соглашения по безопасности не будут отправлять войска на Украину.

    Несколько дней назад Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи.

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