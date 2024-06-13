Reuters: США и Украина заключили 10-летнее соглашение о безопасности. Его называют предвестником вступления в НАТО

США и Украина заключили на полях саммита «Большой семерки» (G7) соглашение о безопасности, рассчитанное на десять лет. Об этом стало известно 13 июня из материала Reuters.



Подписанный Владимиром Зеленским и Джо Байденом документ в статье называют «предвестником соглашения о вступлении в НАТО». В случае вооруженного нападения или угрозы такового на Украину высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов для проведения консультации по ответным мерам и определения дополнительных потребностей в обороне Украины.