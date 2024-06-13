Reuters: США и Украина заключили 10-летнее соглашение о безопасности. Его называют предвестником вступления в НАТО

США и Украина заключили на полях саммита «Большой семерки» (G7) соглашение о безопасности, рассчитанное на десять лет. Об этом стало известно 13 июня из материала Reuters.
Подписанный Владимиром Зеленским и Джо Байденом документ в статье называют «предвестником соглашения о вступлении в НАТО». В случае вооруженного нападения или угрозы такового на Украину высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение
Соединенные Штаты вновь заявляют о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и признают, что ей необходимы «значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в оборонную промышленную базу, соответствующие стандартам НАТО».
Констатируется, что Соединенные Штаты намерены оказывать долгосрочную материальную, учебную, консультационную, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны.
Позднее американский президент уточнил, что США в рамках соглашения по безопасности не будут отправлять войска на Украину.
Несколько дней назад Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи.