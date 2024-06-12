Глава МИД Армении заявил, что слова Пашиняна о выходе из ОДКБ поняли неверно

Слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о выходе из ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) были неверно истолкованы. Об этом 12 июня заявил глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает Sputnik Армения.

По словам Арарата Мирзояна, премьер-министр лишь говорил, что Армения не вернется в объединение в случае выхода из него. Глава МИД подчеркнул, что «если кто-то утверждает, что Пашинян хотел сказать, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается».

Вопрос, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не покидает организацию, во время правительственного часа задал оппозиционный депутат Тадевос Аветисян. Премьер-министр Никол Пашинян, как пишет «Интерфакс», ответил, что «мы выйдем, вы меня этим пугаете, мы решим, когда уйдем». И попросил не беспокоиться, уверив, что страна назад не вернётся.

