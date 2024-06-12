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    Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ

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    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ, сообщает 12 июня ТАСС.

    Сроки выхода в данный момент не определены.

    О приостановке членства Армении в ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) Никол Пашинян заявил в конце февраля 2024 года. Тогда он выразил мнение о том, что договор в отношении Армении не выполняется, и добавил: страна не может оставить ситуацию без внимания, потому участие было приостановлено.

    Заморозка означала, что у Армении не стало постоянного представителя при организации. К началу мая стало известно, что Ереван воздержится от финансирования деятельности договора.

    В данный момент, кроме приостановившей ранее членство Армении, в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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