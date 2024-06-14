США отправили на Кубу атомную подводную лодку. Ранее в Гавану прибыли корабли ВМФ России

Американская атомная подводная лодка USS Helena прибыла на Кубу в рамках планового визита, сейчас она находится в заливе Гуантанамо в юго-восточной части страны. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.
«Атомная ударная подводная лодка USS Helena вошла в воды возле американской базы на Кубе в четверг, всего через день после того, как российский фрегат, атомная подводная лодка, нефтяной танкер и спасательный буксир пересекли Гаванский залив после учений в Атлантическом океане», сообщает Associated Press. По информации издания, это было сделано, чтобы «продемонстрировать силу».
Helena относится к классу подлодок «Лос-Анджелес», составляющих основу подводных сил ВМС США. Она была спущена на воду в 1986 году. Всего в американской армии 62 подлодки этого класса, 41 из них — в строю.
«Быстроходная подлодка USS Helena выполняет свою глобальную миссию по обеспечению безопасности на море и национальной обороны. Местоположение судна и транзит были запланированы заранее», сообщило командование.
Корабли Северного флота, в том числе новейший фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомная подводная лодка «Казань», зашли в столицу Кубы с официальным визитом. Об этом 12 июня уведомило Министерство обороны РФ.