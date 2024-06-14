США отправили на Кубу атомную подводную лодку. Ранее в Гавану прибыли корабли ВМФ России

Американская атомная подводная лодка USS Helena прибыла на Кубу в рамках планового визита, сейчас она находится в заливе Гуантанамо в юго-восточной части страны. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.



«Атомная ударная подводная лодка USS Helena вошла в воды возле американской базы на Кубе в четверг, всего через день после того, как российский фрегат, атомная подводная лодка, нефтяной танкер и спасательный буксир пересекли Гаванский залив после учений в Атлантическом океане», сообщает Associated Press. По информации издания, это было сделано, чтобы «продемонстрировать силу».