Трогательные мигранты: СК проверяет жалобу на приезжих, приставших с поцелуями и объятиями к школьнице под Гатчиной

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Ленобласти Сергею Сазину доложить о ходе проверки по сообщению о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении
Из публикации следует, что мать несовершеннолетней пострадавшей обратилась в полицию с жалобой на то, что «группа мигрантов попыталась изнасиловать ее дочь». Инцидент произошел в деревне Большие Колпаны Ленинградской области.
Издание 47news сообщает, что вскоре после заявления матери полиция задержала на месте четырех трудовых мигрантов в возрасте от
В своем материале издание описывает следующую картину со ссылкой на показания ребенка: по словам девочки, она гуляла с подругами по улице, когда к ним приблизился один из группы приезжих, пожелавший познакомиться, и якобы начал обнимать девочек за талии и целовать их в щеки. Задержанный не стал отпираться и будто бы признался полиции, что действительно трогал ребенка за талию и целовал, но совершил это лишь потому, что ему было дано согласие.
В настоящий момент органами регионального СК проводится доследственная проверка.