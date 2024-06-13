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    Трогательные мигранты: СК проверяет жалобу на приезжих, приставших с поцелуями и объятиями к школьнице под Гатчиной

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Ленобласти Сергею Сазину доложить о ходе проверки по сообщению о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней школьницы. Об этом стало известно из опубликованного 13 июня в официальном телеграм-канале ведомства сообщения.

    Из публикации следует, что мать несовершеннолетней пострадавшей обратилась в полицию с жалобой на то, что «группа мигрантов попыталась изнасиловать ее дочь». Инцидент произошел в деревне Большие Колпаны Ленинградской области.

    Издание 47news сообщает, что вскоре после заявления матери полиция задержала на месте четырех трудовых мигрантов в возрасте от 22-х до 37 лет. Все они до выяснения обстоятельств были помещены в камеру — предварительно, за мелкое хулиганство.

    В своем материале издание описывает следующую картину со ссылкой на показания ребенка: по словам девочки, она гуляла с подругами по улице, когда к ним приблизился один из группы приезжих, пожелавший познакомиться, и якобы начал обнимать девочек за талии и целовать их в щеки. Задержанный не стал отпираться и будто бы признался полиции, что действительно трогал ребенка за талию и целовал, но совершил это лишь потому, что ему было дано согласие.

    В настоящий момент органами регионального СК проводится доследственная проверка.

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