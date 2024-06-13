Трогательные мигранты: СК проверяет жалобу на приезжих, приставших с поцелуями и объятиями к школьнице под Гатчиной

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Ленобласти Сергею Сазину доложить о ходе проверки по сообщению о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней школьницы. Об этом стало известно из опубликованного 13 июня в официальном телеграм-канале ведомства сообщения.

Из публикации следует, что мать несовершеннолетней пострадавшей обратилась в полицию с жалобой на то, что «группа мигрантов попыталась изнасиловать ее дочь». Инцидент произошел в деревне Большие Колпаны Ленинградской области.