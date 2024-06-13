Центробанк впервые установил курсы доллара и евро без биржевых торгов

Курс доллара и евро без биржевых торгов впервые установил Банк России 13 июня после введения санкций против Мосбиржи. Официальный курс доллара США на 14 июня составляет 88,2 рубля, а евро — 94,8 рубля, следует из сообщения регулятора.



В последний день организованных торгов 11 июня 2024 года доллар стоил на Мосбирже 89,10 руб., а евро — 95,62 руб.



США 12 июня ввели блокирующие санкции против самой Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Выданы лицензии на сворачивание операций с ними до 13 августа 2024 года. Сразу после этого объявления Мосбиржа сообщила об остановке торгов долларом и евро, затем стало известно и о приостановке торгов гонконгским долларом. Утро 13 июня рублевый индекс Мосбиржи, акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, РТС начали с падения.

