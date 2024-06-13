Стала известна причина обысков в компании старшего брата Максима Галкина*

Стала известна причина проведения обысков в компании старшего брата иноагента и шоумена Максима Галкина. Напомним, что к Дмитрию Галкину пришли с обысками 12 июня. Также уточнялось, что обыски прошли в том числе и в доме на Рублёвке в связи с делом о хищении в военном ведомстве.



РИА Новости 13 июня со ссылкой на свои источники сообщает, что причиной обыска стало наличие двойного гражданства, которое Дмитрий скрыл от государства. У него, как и у брата, имеется израильский паспорт.



Напомним, что в прошлом Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, одно время занимался продюсированием, а позже занял руководящий пост в компании, выступающей в качестве подрядчика Минобороны.

