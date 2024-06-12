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    РБК: в компании старшего брата Максима Галкина* проходят обыски

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    В компанию Дмитрия Галкина, брата иностранного агента и шоумена Максима Галкина, пришли с обысками. Об этом 12 июня сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

    Собеседник РБК уточнил, что компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением бронетранспортеров (БТР). Телеграм-канал «112» отмечает, что обыски якобы также прошли в доме бизнесмена на Рублёвке в связи с делом о хищении в военном ведомстве.

    В пресс-службе подмосковного управления СК сообщили изданию, что не обладают информацией по поводу обысков. ГУ МВД и Максим Галкин не комментировали сообщения.

    Из данных СПАРК следует, что полный тезка брата Галкина — Дмитрий Александрович Галкин — один из членов совета директоров ООО «Военно-промышленная компания», специализирующегося на производстве боевых машин, оружия, боеприпасов и автомобилей спецназначения. Кроме того, компания выступает управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода (АМЗ), производящего боевые машины и грузовики.

    В ноябре 2022 года в телеграм-каналах обсуждалось назначение Дмитрия Галкина на должность руководителя АМЗ. Однако, как писало РИА Новости, в компании информацию опровергли.

    СМИ также сообщали о том, что в прошлом Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, одно время занимался продюсированием, а позже занял руководящий пост в компании, выступающей в качестве подрядчика Минобороны.

    * Признан в РФ иностранным агентом в 2022 году.

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