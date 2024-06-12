РБК: в компании старшего брата Максима Галкина* проходят обыски

В компанию Дмитрия Галкина, брата иностранного агента и шоумена Максима Галкина, пришли с обысками. Об этом 12 июня сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Собеседник РБК уточнил, что компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением бронетранспортеров (БТР). Телеграм-канал «112» отмечает, что обыски якобы также прошли в доме бизнесмена на Рублёвке в связи с делом о хищении в военном ведомстве.