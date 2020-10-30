Еврокомиссия: Российская вакцина никогда не станет частью стратегической программы вакцинации ЕС

Вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза, ведь они предполагают размещение частично предоплаченных заказов у компаний, которые выпускают препарат на территории ЕС. Об этом заявил 30 октября представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Он отметил, что в данный момент идут переговоры с теми производителями, у которых налажен выпуск в Европе. Он допустил, что в дальнейшем на европейском рынке могут появиться вакцины и из других стран.

«Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем. Это не значит, что другие вакцины не смогут попасть на наш рынок, но они должны будут пройти глубокую процедуру сертификации, и они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации ЕС, которая заключается в размещении предварительных заказов вакцины на условиях [частичной] предоплаты», — цитирует ТАСС Мамера.