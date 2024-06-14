В Махачкале ветер повалил строительный кран на стройплощадке: видео

На территории строительной площадки в Махачкале в результате сильных порывов ветра произошло обрушение строительного крана. Об этом вечером 13 июня сообщило Министерство строительства республики Дагестан в своем телеграм-канале.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
Уточняется, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Ситуацию взял под свой контроль Госстройнадзор.
13 июня выдалось в столице Дагестана на редкость непогожим: с сильным ветром, ливнем и грозами. В городе были повалены деревья, улицы затопило, вылет нескольких рейсов из аэропорта Махачкалы пришлось задержать.
Двумя днями ранее в Дагестане шестилетнюю девочку унесло селевым потоком. Тело нашли в шести километрах от села.