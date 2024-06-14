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    В Махачкале ветер повалил строительный кран на стройплощадке: видео

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    На территории строительной площадки в Махачкале в результате сильных порывов ветра произошло обрушение строительного крана. Об этом вечером 13 июня сообщило Министерство строительства республики Дагестан в своем телеграм-канале.

    Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

    Уточняется, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Ситуацию взял под свой контроль Госстройнадзор.

    13 июня выдалось в столице Дагестана на редкость непогожим: с сильным ветром, ливнем и грозами. В городе были повалены деревья, улицы затопило, вылет нескольких рейсов из аэропорта Махачкалы пришлось задержать.

    Двумя днями ранее в Дагестане шестилетнюю девочку унесло селевым потоком. Тело нашли в шести километрах от села.

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