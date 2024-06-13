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    «Люди засыпают». Папа римский призвал не читать проповеди более восьми минут

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    Священникам следует произносить небольшие проповеди, чтобы прихожане не теряли внимание и не засыпали. Такое заявление сделал Папа римский Франциск, призвав ограничить проповеди 8 минутами. Об этом стало известно в четверг, 13 июня, из публикации The Guardian.

    Во срей своей еженедельной аудиенции понтифик сказал, что проповедь или послание, произнесенные во время церковной службы, «должны быть короткими: образ, мысль, чувство». По его мнению, обращение священнослужителя не должно продолжаться более 8 минут.

    «Потому что после этого времени теряется внимание, и люди засыпают. И они правы <...> Священники иногда много говорят, и ты не понимаешь, о чем они говорят», — сказал 87-летний Папа римский.

    Проповедь на римско-католической службе обычно следует за чтением Библии и используется для закрепления учения, уточняет The Guardian.

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