«Неподходящее время для валютных операций». Эксперты — о том, как новые санкции повлияют на экономику

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После того, как Мосбиржа прекратила торги долларом и евро, на счетах частных инвесторов осталась «токсичная» валюта. Что делать с ней дальше, в какую сторону направится курс рубля и как это повлияет на российскую экономику, «Фонтанке» рассказали биржевые аналитики.



Брокеры приостановили операции с валютой

В среду, 12 июня, США ввели санкции против Московской биржи, в связи с чем она заявила о прекращении торгов долларами США и евро. Приостановить торговлю дополнительно и гонконгским долларом потребовал Банк России, поскольку эта валюта привязана к доллару США.



Ряд крупных брокеров вечером 12 июня — утром 13 июня распространили среди клиентов сообщения, что вывод и ввод, продажа и покупка валюты временно приостановлены. Такие объявления наблюдались, например, у брокеров Райффайзенбанка, Газпромбанка, БКС, «Финам», «Т-инвестиции». Часть из них заявили, что взяли паузу, чтобы разобраться в ситуации и получить информацию от биржи. Некоторые сразу заверили, что на сегодняшний день валюта остается на счетах у немногочисленной группы клиентов.



«Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе БКС.

«Валютные остатки на счетах наших клиентов минимальны и в среднем составляют менее 0,2%», — отметили в «Сбер Инвестициях».



Днем в четверг Райффайзенбанк уже возобновил вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов. «Исключение составят сделки по покупке долларов и евро от 11 июня с расчетами 13 июня 2024 года. Мы ожидаем разъяснений по порядку расчетов и проведения самих расчетов по этим операциям Группой «Московская биржа», — заявил брокер. Вероятно, вскоре его примеру постепенно последуют все остальные игроки рынка, ранее приостановившие операции.

Как вывести, продать и купить

Брокеры подсанкционных банков уже давно отключили возможность торговать долларами и евро, поэтому, например, для клиентов Сбера и ВТБ в этом плане ничего не изменилось. В «Сбер Инвестициях» сообщили, что немногочисленные валютные остатки можно в любой момент вывести на банковский счёт и поменять по банковскому курсу. Об этом же уведомил клиентов ВТБ: «Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в ВТБ Онлайн и в офисах банка».



Покупать и продавать валюту теперь частные инвесторы смогут только на внебиржевых торгах. Это сложнее, потому что сделки приходится проводить по старинке, не так быстро и удобно. Для этого нужно заключить договор с брокером, предоставляющим доступ к внебиржевым торгам, отправить заявку на доступ к площадке и электронному терминалу с индикативными котировками, все настроить, перевести деньги или ценные бумаги на счет. Получив доступ к предложениям, инвестор может либо принять одно из них и заключить сделку, либо выставить свою заявку и ждать контрагента, которого она заинтересует. В итоге стороны самостоятельно или через посредников заключают договор купли-продажи, а изменения отражаются в данных депозитария.



Вопросы без ответа

Влияние новых санкций в отношении Мосбиржи на российскую экономику будет зависеть от их влияния на курс. От него зависит объем доходов бюджета. Теперь Центральный банк будет рассчитывать официальный курс доллара США и евро не по данным Мосбиржи, а по внебиржевым сделкам. Этот механизм был заранее проработан регулятором, а соответствующий риск был учтен в прогнозах.

Уже очевидно, о чем ранее говорил в беседе с «Фонтанкой» экономист Евгений Коган, что санкции обернутся дополнительными трудностями и издержками, особенно для экспортеров и импортеров. А любые издержки бизнес рано или поздно переносит в цены, но происходит это не сиюминутно, а через некоторое время.



«Основной вопрос: как в дальнейшем будут осуществляться внешнеторговые платежи? Сложности с расчетами были и до введения новой порции санкций, поэтому последующие торговые отношения даже с дружественными странами будут усложняться. В этой связи наибольшие риски с точки зрения рынка акций относятся к экспортноориентированным компаниям. Бумаги компаний, которые ориентированы на внутренний рынок, могут просесть на фоне общего ухудшения настроений, но фундаментально их кейс не меняется», — говорит аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

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Учитывая, что в течение некоторого времени на рынках может наблюдаться всплеск колебаний котировок, в компании рекомендуют инвесторам воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий.

Как будет меняться курс

Колебаниям будет способствовать эмоциональная реакция населения. В первые дни возможен ажиотажный спрос на валюту, который подстегивает сезон отпусков. Так, по данным ЦБ, в мае нетто-покупки валюты (покупки минус продажи) россиянами выросли в 2,2 раза, до 178,9 млрд рублей. При этом 107,4 млрд рублей в эквиваленте покупались на биржевом валютном рынке, а 71,5 млрд — через крупнейшие банки. Цена — это место встречи спроса и предложения. Когда люди массово атакуют обменники, у тех есть полное право поднимать цену. Например, в Петербурге местами ее подняли до 105 рублей за доллар, 113 — за евро. Однако на горизонте пары недель эксперты все же ждут стабилизации.



«Ожидаем укрепление курсов евро и доллара на следующей неделе на фоне панического спроса на валюту. Наши оценки внебиржевого рынка показывают текущее укрепление доллара до 95,5 рубля за доллар, но не исключаем небольшой коррекции курса на следующей неделе по мере снижения панического спроса», — отмечает аналитик «БКС — Форекс» Анатолий Трифонов.

Большой активности по продаже валюты эксперт не ожидает из-за высоких банковских спредов (разницы между ценой покупки и продажи), в то же время население может купить значимый объем валюты, несмотря на завышенные курсы в банках.

«На наш взгляд, сейчас крайне неподходящее время для валютных операций — разумнее дать рынку «устаканиться» в течение недели-двух. Скорее всего, конкуренция банков за клиентов приведет к некоторому снижению спредов, также снизится спрос на валюту, — рассуждает Трифонов. — С точки зрения инвестиционных операций, евро и доллар, скорее всего, станут крайне непривлекательными валютами на долгое время из-за повышенных спредов — из-за фрагментации и более низкой прозрачности валютного рынка банковские спреды останутся повышенными».



Может ли рубль укрепиться

Санкции против Мосбиржи принципиально для рубля ничего не меняют, подтверждает Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал». Они изменят только механизм расчета курса и способ торгов валютой. Влияние на курс он называет близким к нейтральному, если не брать в расчет «истерические движения» в первые минуты или часы торгов.

На открытии торгов в четверг рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3050 пунктов, или более чем на 4%. Больше всего досталось акциям самой торговой площадки — в моменте они потеряли больше 15%. К 16:42 мск индекс полностью восстановился, до 3174,4 пункта, и даже вышел в плюс на сотые доли процента. Ценные бумаги Мосбиржи в то же время сократили падение до 3,6%.

«Теперь, когда биржевое обращение доллара и евро ограничено, торги долларом и евро, очевидно, сместятся в сторону внебиржевого рынка. Но мы не видим в этом большой проблемы — во всем мире валюта торгуется именно так. В России доля внебиржевых торгов также постепенно росла: по данным ЦБ, в мае доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов валютой превышала 58%. Да, для частных инвесторов это может усложнить сделки с валютой, но главными участниками валютного рынка традиционно остаются институциональные инвесторы (в частности крупные банки), которые давно работают на внебиржевом рынке», — обращает внимание Брагин.



По его словам, у участников торгов останется возможность определять, где находится справедливый курс, по кросс-курсу рубля к юаню и юаня к доллару или евро. Биржевые торги юанем и многими другими валютами продолжаются. К слову, курс китайской валюты после утреннего скачка вверх и коррекции остается достаточно стабильным (по данным на 16:36 мск, юань стоит 12,17 рубля, что на 6 копеек меньше цены закрытия предыдущих торгов).

«Значимость юаня на валютном рынке продолжает расти», — пишет ЦБ в майском обзоре рисков финансовых рынков. По данным регулятора, в структуре биржевого валютного рынка доля юаня в очередной раз обновила максимум и составила 53,6%. На внебиржевом рынке она выросла на 1,3%, до 39,2%. При этом доля «токсичных» валют на бирже снизилась на 0,2%, до 45,9%, во внебиржевом сегменте — на 1,7%, до 55,4%.



Брагин отмечает, что на более длинном горизонте рубль может даже дополнительно укрепиться. «Так как из-за новых ограничений выводить валюту станет сложнее, это может снизить на нее спрос. Вспоминаем 2022 год: рубль сначала сильно подешевел из-за паники на рынке, но затем начал укрепляться», — напоминает он.



Как это бывает, ЦБ наглядно показал, впервые установив по новой методике официальный курс на 14 июня: 88,2 рубля за доллар и 94,8 рубля за евро. Несмотря на волатильность утром 13 июня и рост курсов в обменных пунктах, это на 0,92% и 0,96% соответственно ниже, чем было в предыдущий день, когда валюта еще оценивалась по биржевым торгам. То есть, по версии Центробанка, санкции против Мосбиржи и прекращение торговли валютой на бирже привели к укреплению рубля.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

