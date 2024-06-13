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    Вышли за рамки приличия. В отношении пермского кафе возбудили дело за двусмысленную и непристойную рекламу

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    УФАС возбудило дело из-за неоднозначного названия кафе в центре Перми. Японский общепит KuniOki на Комсомольском проспекте может ждать штраф в размере 20 тысяч рублей.

    Как сообщили в пресс-службе пермского УФАС 13 июня, такое название может вызвать неправильные ассоциации у местных жителей. Гости могут подумать, что перед ними не японское кафе, а салон интимных услуг. А в меню заведения есть не только суши и роллы.

    Известно, что закон о рекламе запрещает использовать бранные, непристойные и оскорбительные слова. Кроме того, используемые иностранные слова не должны искажать информацию.

    KuniOki — не первое кафе, на которое обратила внимание антимонопольная служба. Похожая ситуация произошла с сетью доставок роллов и суши «Ёбидоёби» в Приморском крае из-за рекламного слогана: «В пятницу начинай с Куни Ли!»

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