Вышли за рамки приличия. В отношении пермского кафе возбудили дело за двусмысленную и непристойную рекламу

УФАС возбудило дело из-за неоднозначного названия кафе в центре Перми. Японский общепит KuniOki на Комсомольском проспекте может ждать штраф в размере 20 тысяч рублей.



Как сообщили в пресс-службе пермского УФАС 13 июня, такое название может вызвать неправильные ассоциации у местных жителей. Гости могут подумать, что перед ними не японское кафе, а салон интимных услуг. А в меню заведения есть не только суши и роллы.

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