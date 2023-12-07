Приморское УФАС завело дело на «Ёбидоёби» из-за рекламы с «куни»

УФАС признало непристойной рекламу сети доставки роллов и суши «Ёбидоёби» в Приморском крае. На 26 декабря назначено рассмотрение дела о возможном нарушении требований части шестой статьи пятой закона «О рекламе», сообщает 7 декабря пресс-служба ведомства.
Наружная реклама размещена рядом с остановкой общественного транспорта в Артемовском городском округе. Реклама гласит: «В пятницу начинай с Куни Ли!»
Администрация Артемовского ГО обратилась в УФАС с заявлением о том, что реклама является оскорбительной и непристойной.
УФАС согласилось с этим мнением. Ведомство пришло к выводу, что слово «куни» имеет непристойный и оскорбительный характер, его использование в рекламе может нарушать требования закона «О рекламе».
Нередко в регионах, где появляется сеть доставки «Ёбидоёби», начинаются разбирательства. Все из-за названий — как самой сети, так и блюд. «Фонтанка» писала, что Арбитражный суд Красноярского края обязал компанию сменить название, поскольку оно может вызывать ассоциацию с бранной неформальной лексикой. В компании же утверждают, что «Ёбидоёби» переводится с японского как «День недели — суббота».