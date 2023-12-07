Приморское УФАС завело дело на «Ёбидоёби» из-за рекламы с «куни»

УФАС признало непристойной рекламу сети доставки роллов и суши «Ёбидоёби» в Приморском крае. На 26 декабря назначено рассмотрение дела о возможном нарушении требований части шестой статьи пятой закона «О рекламе», сообщает 7 декабря пресс-служба ведомства.

Наружная реклама размещена рядом с остановкой общественного транспорта в Артемовском городском округе. Реклама гласит: «В пятницу начинай с Куни Ли!»

Администрация Артемовского ГО обратилась в УФАС с заявлением о том, что реклама является оскорбительной и непристойной.

УФАС согласилось с этим мнением. Ведомство пришло к выводу, что слово «куни» имеет непристойный и оскорбительный характер, его использование в рекламе может нарушать требования закона «О рекламе».