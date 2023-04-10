Противоречит гуманности и морали. Суд обязал сеть доставки суши сменить скандальное название

Арбитражный суд Красноярского края обязал скандальную сеть доставки Суши «Ёбидоёби» сменить название. Теперь компания должна в течение трех месяцев переименоваться. Об этом стало известно 10 апреля из публикации на сайте суда.
«Изменить фирменное наименование в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда. Обозначение «Ёбидоёби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали», — говорится в решении инстанции.
По мнению суда, название сети может вызывать ассоциацию с бранной неформальной лексикой.
В «Ёбидаёби» утверждали, что название не нарушает законодательство, потому то оно переводится с японского языка как «День недели — суббота». Однако доказательства этого не были предоставлены.