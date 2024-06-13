Петербуржец сдал полиции арсенал отца. Тротиловая шашка и сотни патронов потянули на уголовное дело

Группа разминирования нагрянула к жителю
Мужчина выложил больше двухсот патронов, три банки с жёлтым веществом, крупнокалиберный заряд и взрывчатку. Как объяснил, добро принадлежит
«Согласно результатам проведенной экспертизы, боеприпасы оказались спортивно-охотничьими патронами к спортивным винтовкам в количестве 210 штук, девятью самодельными патронами, а одна из упаковок исследованных взрывчатых веществ является тротиловой шашкой», — рассказали в
По факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ полиция возбудила дело по
Для выдавшего арсенал визит в отдел не обошёлся без последствий — судя по всему, перед общением с полицейскими он успел основательно отметить День России. По данным «Фонтанки», мужчина получил протокол о появлении пьяным в общественном месте. Правонарушения он совершает не впервые. С точки зрения уголовного законодательства, биография тоже небезупречна: три года назад его судили за неуплату алиментов, после привлекали за угон фургона.
По предварительным данным, его отца летом прошлого года заподозрили в хранении боеприпасов, он провёл под стражей несколько месяцев.