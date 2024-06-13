Петербуржец сдал полиции арсенал отца. Тротиловая шашка и сотни патронов потянули на уголовное дело

Группа разминирования нагрянула к жителю 15-этажки в Красносельском районе Петербурга после того, как он перечислил, что хранилось в его квартире. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 июня.



41-летний петербуржец с проспекта Кузнецова накануне обратился в отдел полиции со списком того, что он готов добровольно выдать. Услышав о тротиле, на место направили в том числе группу разминирования.

