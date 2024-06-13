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    Петербуржец сдал полиции арсенал отца. Тротиловая шашка и сотни патронов потянули на уголовное дело

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    Группа разминирования нагрянула к жителю 15-этажки в Красносельском районе Петербурга после того, как он перечислил, что хранилось в его квартире. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 июня.

    41-летний петербуржец с проспекта Кузнецова накануне обратился в отдел полиции со списком того, что он готов добровольно выдать. Услышав о тротиле, на место направили в том числе группу разминирования.

    Мужчина выложил больше двухсот патронов, три банки с жёлтым веществом, крупнокалиберный заряд и взрывчатку. Как объяснил, добро принадлежит 63-летнему отцу, который проживает с ним в квартире, но сейчас находится в стационаре психиатрической больницы.

    «Согласно результатам проведенной экспертизы, боеприпасы оказались спортивно-охотничьими патронами к спортивным винтовкам в количестве 210 штук, девятью самодельными патронами, а одна из упаковок исследованных взрывчатых веществ является тротиловой шашкой», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ полиция возбудила дело по статье 222 УК.

    Для выдавшего арсенал визит в отдел не обошёлся без последствий — судя по всему, перед общением с полицейскими он успел основательно отметить День России. По данным «Фонтанки», мужчина получил протокол о появлении пьяным в общественном месте. Правонарушения он совершает не впервые. С точки зрения уголовного законодательства, биография тоже небезупречна: три года назад его судили за неуплату алиментов, после привлекали за угон фургона.

    По предварительным данным, его отца летом прошлого года заподозрили в хранении боеприпасов, он провёл под стражей несколько месяцев.

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