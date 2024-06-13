Дороги затоплены, в небе сверкают молнии. Узнали у синоптиков, как долго продлится непогода в Москве и куда она пойдет дальше

Уже третий день Москву накрывают мощные ливни с грозами и порывами ветра. В соцсетях активно распространяются видео затопленных дорог столицы. Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал «Фонтанке», как долго это продлится в столице и стоит ли таких же штормов ожидать в регионах.
Михаил Леус отмечает, что уже третий день в столичном регионе погоду определяет атмосферный фронт, который вытянулся по территории европейской части России с юго-запада на северо-восток. Вдоль линии этого фронта и перемещаются очаги дождевых облаков, который сейчас расположены в Москве. Именно от них и исходят все ливни, грозы, а местами даже град.
«Это были сильные дожди. За 2,5 дня в Москве выпало около половины от месячной нормы осадков. В нескольких районах Подмосковья обновлены суточные рекорды по максимальному количеству дождей, а в некоторых районах Московской области практически уже вылилась полная месячная июньская норма, больше 80%», — сообщил Леус.
Синоптик также добавил, что сегодня последний день такого ненастья. Завтра эта атмосферная система сместится на северо-восток, а в Москву придут более прохладные воздушные массы, что приведёт к понижению температуры, и дожди постепенно прекратятся. Похожая погода сейчас наблюдается от Смоленска до Брянска, от Твери до Рязани, от Ярославля до Нижнего Новгорода, и завтра она придёт в Кировскую область.
На Санкт-Петербург данная атмосферная ситуация никак не повлияет. Как сообщил «Фонтанке» Александр Колесов, главный синоптик Петербурга, в ближайшие 4 дня погода будет хорошая, а на следующей неделе в регион придут небольшие осадки.