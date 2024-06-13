Дороги затоплены, в небе сверкают молнии. Узнали у синоптиков, как долго продлится непогода в Москве и куда она пойдет дальше

Уже третий день Москву накрывают мощные ливни с грозами и порывами ветра. В соцсетях активно распространяются видео затопленных дорог столицы. Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал «Фонтанке», как долго это продлится в столице и стоит ли таких же штормов ожидать в регионах.



Михаил Леус отмечает, что уже третий день в столичном регионе погоду определяет атмосферный фронт, который вытянулся по территории европейской части России с юго-запада на северо-восток. Вдоль линии этого фронта и перемещаются очаги дождевых облаков, который сейчас расположены в Москве. Именно от них и исходят все ливни, грозы, а местами даже град.