Небольшой гребень антициклона определяет погоду в Петербурге

В Петербурге ожидается сухая и довольно тёплая погода.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 19–21 градус.
Сегодня над регионом располагается небольшой гребень антициклона. В Петербурге осадков не должно быть, а на территории области небольшие дожди местами возможны. Ветер северо-западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Завтра 18–20 градусов, днем есть вероятность кратковременного дождя.