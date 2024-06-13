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    Небольшой гребень антициклона определяет погоду в Петербурге

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге ожидается сухая и довольно тёплая погода.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 19–21 градус.

    Сегодня над регионом располагается небольшой гребень антициклона. В Петербурге осадков не должно быть, а на территории области небольшие дожди местами возможны. Ветер северо-западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра 18–20 градусов, днем есть вероятность кратковременного дождя.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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