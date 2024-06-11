    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    0 м/с, штиль

    754мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.02eur95.74

    «Я вообще добропорядочный гражданин». Женщина, которая не пропустила скорую в петербургском дворе, не поняла, что нарушила

    12880
    32 комментария

    Водитель автомобиля, которая порядка 15 минут не давала проехать машине скорой помощи во дворе на улице Ворошилова, не считает, что она что-то нарушила. Она также не надеется на отечественное правосудие.

    Очередное видео с участием рыжеволосой дамы опубликовано 11 июня в телеграм-канале официального представителя МВД Ирины Волк. На этот раз женщина тоже ходит вокруг своей машины, но уже в компании полиции. Как сообщалось ранее, сегодня ее автомобиль был остановлен на Латышских Стрелков. Водителю вручили протокол и обязали 14 июня явиться в суд. За непропуск машины скорой помощи ей грозит лишение прав на срок до года.

    МВД России

    Судя по ролику, виноватой себя женщина не считает и как будто вообще не помнит события 4 июня. «Я ничего не нарушила, начиная с 4 числа и ранее. Я вообще добропорядочный гражданин нашей страны», — говорит водитель. Инспектор сообщила ей, что суд со всем разберется, но у самой нарушительницы надежды на это нет. «А я не надеюсь. Год условно и сухари суши уже», — прокомментировала дама.

    Пока водитель принимала решение — двигаться или нет, в машине скорой помощи доставки в больницу ждала 14-летняя пациентка. К счастью, ее состояние не было критическим. Сейчас ребенок проходит лечение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ44
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 32

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    32
    close