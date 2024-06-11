«Я вообще добропорядочный гражданин». Женщина, которая не пропустила скорую в петербургском дворе, не поняла, что нарушила

Водитель автомобиля, которая порядка 15 минут не давала проехать машине скорой помощи во дворе на улице Ворошилова, не считает, что она что-то нарушила. Она также не надеется на отечественное правосудие.

Очередное видео с участием рыжеволосой дамы опубликовано 11 июня в телеграм-канале официального представителя МВД Ирины Волк. На этот раз женщина тоже ходит вокруг своей машины, но уже в компании полиции. Как сообщалось ранее, сегодня ее автомобиль был остановлен на Латышских Стрелков. Водителю вручили протокол и обязали 14 июня явиться в суд. За непропуск машины скорой помощи ей грозит лишение прав на срок до года.