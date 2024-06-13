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    В Петербурге промышленный альпинист повис на ЛЭП. Его увезли в ожоговую реанимацию

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    Промышленного альпиниста госпитализировали с электротравмой в Красногвардейском районе Петербурга. Мужчина пострадал во время выполнения работ на вышке ЛЭП.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    О происшествии на шоссе Революции рассказали очевидцы в социальных сетях 13 июня. На глазах у водителей мужчина, проводивший работы на ЛЭП, отключился и повис на страховке. Этому предшествовал грохот.

    По данным «Фонтанки», в реанимацию был доставлен промышленный альпинист. Во время высоковольтных работ он получил ожоги лица, рук, тридцатипроцентный ожог тела. Его состояние врачи оценили как тяжелое.

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