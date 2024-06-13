В Петербурге промышленный альпинист повис на ЛЭП. Его увезли в ожоговую реанимацию

Промышленного альпиниста госпитализировали с электротравмой в Красногвардейском районе Петербурга. Мужчина пострадал во время выполнения работ на вышке ЛЭП.
О происшествии на шоссе Революции рассказали очевидцы в социальных сетях 13 июня. На глазах у водителей мужчина, проводивший работы на ЛЭП, отключился и повис на страховке. Этому предшествовал грохот.
По данным «Фонтанки», в реанимацию был доставлен промышленный альпинист. Во время высоковольтных работ он получил ожоги лица, рук, тридцатипроцентный ожог тела. Его состояние врачи оценили как тяжелое.