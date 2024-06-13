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    Канада ввела санкции против Екатерины Мизулиной, министра торговли Антона Алиханова и телеканала «Санкт-Петербург»

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    14 комментариев

    Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 13 июня объявила о введении новых антироссийских санкций. Сообщение об этом появилось на официальном сайте канадского МИДа.

    Ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц, якобы причастных к дезинформации и пропаганде — в список попали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Среди компаний, в отношении которых вводятся санкции, — авиакомпания «Победа», Новороссийское морское пароходство, АО «Электроавтоматика».

    В числе российских СМИ, попавших под действие новых санкций, — «Российская газета», телеканал «Санкт-Петербург», «Таврия» и «Мариуполь-24».

    Ранее вещание «Российской газеты» было запрещено на территории Евросоюза.

    В санкционные списки Канады в прошлом году были включены Татьяна Голикова, Максим Орешкин, Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Владислав Третьяк, Валентина Терешкова. Кроме того, введены санкции в отношении Светланы и Ильи Медведевых — жены и сына зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

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    КанадаСанкцииЕкатерина МизулинаАнтон Алиханов
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    Комментарии 14

    муматор13 Июн 2024 в 20:32
    якобы?
    +1−0
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