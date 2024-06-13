Канада ввела санкции против Екатерины Мизулиной, министра торговли Антона Алиханова и телеканала «Санкт-Петербург»

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 13 июня объявила о введении новых антироссийских санкций. Сообщение об этом появилось на официальном сайте канадского МИДа.
Ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц, якобы причастных к дезинформации и пропаганде — в список попали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Среди компаний, в отношении которых вводятся санкции, — авиакомпания «Победа», Новороссийское морское пароходство, АО «Электроавтоматика».
В числе российских СМИ, попавших под действие новых санкций, — «Российская газета», телеканал «Санкт-Петербург», «Таврия» и «
Ранее вещание «Российской газеты» было запрещено на территории Евросоюза.
В санкционные списки Канады в прошлом году были включены Татьяна Голикова, Максим Орешкин, Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Владислав Третьяк, Валентина Терешкова. Кроме того, введены санкции в отношении Светланы и Ильи Медведевых — жены и сына зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.