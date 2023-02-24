Канада ввела санкции против жены и сына Медведева

Канада объявила о введении санкций в отношении 129 физических лиц и 63 организаций из России. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет РИА Новости.



По его словам, ограничения касаются российских вице-премьеров, членов администрации президента, военных и тех, кто участвует в производстве оружия, используемого на Украине. В частности, в «черный список» попали Татьяна Голикова, Максим Орешкин, Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Владислав Третьяк, Валентина Терешкова. Кроме того, введены санкции в отношении Светланы и Ильи Медведевых – жены и сына зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

