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    Экономика и санкции

    Канада ввела санкции против жены и сына Медведева

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    Канада объявила о введении санкций в отношении 129 физических лиц и 63 организаций из России. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет РИА Новости.

    По его словам, ограничения касаются российских вице-премьеров, членов администрации президента, военных и тех, кто участвует в производстве оружия, используемого на Украине. В частности, в «черный список» попали Татьяна Голикова, Максим Орешкин, Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Владислав Третьяк, Валентина Терешкова. Кроме того, введены санкции в отношении Светланы и Ильи Медведевых – жены и сына зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

    Также в санкционный список попал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и члены его семьи.

    Среди организаций, в отношении которых введены рестрикции, можно отметить концерн «Уралвагонзавод», ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ООО «Объединенная машиностроительная группа».

    «Мы также вводим запрет на экспорт в Россию определенных химикатов, используемых в производстве электроники», – добавил Трюдо.

    Ранее новые санкции против российских банков, физлиц и организаций ввели США.

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