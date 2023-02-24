США ввели блокирующие санкции против 11 российских банков

Вашингтон ввел 24 февраля блокирующие санкции в отношении 11 российских банков. В их числе банки: «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит» и МТС-банк. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
В санкционный список также попали Уральский банк реконструкции и развития, СДМ-банк, «Приморье», Ланта-банк, «Левобережный», Металлинвестбанк и Московский кредитный банк.
Кроме того, в список попали финансовые организации ООО «Зенит Финанс», ООО «Зенит Лизинг» и ООО «Зенит Факторинг МСП», а также банкиры Улан Илишкин (зампред правления «Росбанка»), Алина Назарова (глава А-Клуба, подразделения «Альфа-Банка»), Евгения Тюрикова (глава отдела «Сбербанк России»).
Под санкции подпали и московская инвестиционная компания ООО «ИК Велес Капитал» и связанные с ней лица.
Всего Минфин ввел новые санкции против 22 физлиц и 83 юрлиц из России.
Кроме того, США объявили о введении с 10 марта 200 % пошлин на алюминий из России. Также президент Джо Байден распорядился повысить пошлины на ввоз в США из России некоторых металлов, минералов и изделий химической промышленности на общую сумму $2,8 млрд.
Минторг США, в свою очередь, внес в свой черный список 76 организаций из России. В том числе фонд «Сколково», «Сколтех», Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева», Научно-исследовательский институт системных исследований РАН. Экспортные ограничения введены в отношении «Мегафона». Кроме того, ведомство ужесточило экспортные ограничения в отношении Ирана из-за якобы поставок дронов России.
24 февраля в Белом доме анонсировали пополнение санкционного списка более чем 200 физическими лицами и компаниями — как российскими, так и представителями других стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Ранее санкции в отношении банков «Санкт-Петербург», «Зенит», МТС-банк и «Уралсиб» ввели власти Великобритании. В «Санкт-Петербурге» сообщили, что это не скажется на обслуживании клиентов.