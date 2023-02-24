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    Экономика и санкции

    США ввели блокирующие санкции против 11 российских банков

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    Вашингтон ввел 24 февраля блокирующие санкции в отношении 11 российских банков. В их числе банки: «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит» и МТС-банк. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

    В санкционный список также попали Уральский банк реконструкции и развития, СДМ-банк, «Приморье», Ланта-банк, «Левобережный», Металлинвестбанк и Московский кредитный банк.

    Кроме того, в список попали финансовые организации ООО «Зенит Финанс», ООО «Зенит Лизинг» и ООО «Зенит Факторинг МСП», а также банкиры Улан Илишкин (зампред правления «Росбанка»), Алина Назарова (глава А-Клуба, подразделения «Альфа-Банка»), Евгения Тюрикова (глава отдела «Сбербанк России»).

    Под санкции подпали и московская инвестиционная компания ООО «ИК Велес Капитал» и связанные с ней лица.

    Всего Минфин ввел новые санкции против 22 физлиц и 83 юрлиц из России.

    Кроме того, США объявили о введении с 10 марта 200 % пошлин на алюминий из России. Также президент Джо Байден распорядился повысить пошлины на ввоз в США из России некоторых металлов, минералов и изделий химической промышленности на общую сумму $2,8 млрд.

    Минторг США, в свою очередь, внес в свой черный список 76 организаций из России. В том числе фонд «Сколково», «Сколтех», Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева», Научно-исследовательский институт системных исследований РАН. Экспортные ограничения введены в отношении «Мегафона». Кроме того, ведомство ужесточило экспортные ограничения в отношении Ирана из-за якобы поставок дронов России.

    24 февраля в Белом доме анонсировали пополнение санкционного списка более чем 200 физическими лицами и компаниями — как российскими, так и представителями других стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

    Ранее санкции в отношении банков «Санкт-Петербург», «Зенит», МТС-банк и «Уралсиб» ввели власти Великобритании. В «Санкт-Петербурге» сообщили, что это не скажется на обслуживании клиентов.

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    Комментарии 12

    Гость24 Фев 2023 в 18:52
    Ребята, для клиентов физических лиц действительно ничего не изменится, также как не изменилось в Сбере, Альфе, ВТБ и прочих, которые уже под санкциями. А вот для компаний внешнеэкономической деятельности, имеющих счета в этих банках, то бишь у тех, кто везет из-за границы товары ситуация ухудшается с каждой такой блокировкой. Не секрет, что из подсанкционных банков невозможно оплатить счета ни в евро, ни в долларах за рубеж, да и в юанях удавка все сильнее сжимается. Мало того, что логистическая цепочка доставки товаров ухудшилась до безобразия, когда груз который раньше ехал напрямую теперь катается по всему свету заметая следы, что он следует в Россию, увеличивая стоимость доставки в разы, так еще и возможность заплатить за этот товар по контракту фактически в настоящих условиях могут осуществлять только мелкие никому неизвестные банки с мутными брендами. Юрлица только и занимается в последнее время тем, что закрывают/открывают свои сччета в еще работающих банках.
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