США ввели блокирующие санкции против 11 российских банков

Вашингтон ввел 24 февраля блокирующие санкции в отношении 11 российских банков. В их числе банки: «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит» и МТС-банк. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.



В санкционный список также попали Уральский банк реконструкции и развития, СДМ-банк, «Приморье», Ланта-банк, «Левобережный», Металлинвестбанк и Московский кредитный банк.



Кроме того, в список попали финансовые организации ООО «Зенит Финанс», ООО «Зенит Лизинг» и ООО «Зенит Факторинг МСП», а также банкиры Улан Илишкин (зампред правления «Росбанка»), Алина Назарова (глава А-Клуба, подразделения «Альфа-Банка»), Евгения Тюрикова (глава отдела «Сбербанк России»).

