США анонсировали новые санкции против России

США в координации с другими странами «Большой семерки» объявят о новых санкциях в отношении России 24 февраля, в годовщину начала военной операции РФ на Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Министерство финансов и Государственный департамент введут широкомасштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход, чтобы еще больше ухудшить экономику России и уменьшить ее способность вести» боевые действия на Украине, сказано в сообщении.
Новые ограничения коснутся более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и представителей третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают боевые действия.
Кроме того, будут введены санкции в отношении 90 компаний из России и третьих стран, в том числе в Китае, за помощь Москве в обходе санкций и поддержку оборонного сектора РФ. Им запретят приобретать ряд товаров, таких как полупроводники.
Также США повысят тарифы на некоторые российские товары, импортируемые в Америку, в том числе это коснется ввоза металлов, полезных ископаемых и химических продуктов на сумму примерно 2,8 млрд долларов.
В Белом доме отметили, что страны G7 намерены держать российские суверенные активы замороженными до разрешения конфликта на Украине.
США и союзники будут продолжать использовать экономические инструменты, чтобы «подорвать способность России» вести боевые действия и добиться «деградации ее экономики», заверили в Белом доме.