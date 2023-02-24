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    Экономика и санкции

    США анонсировали новые санкции против России

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    США в координации с другими странами «Большой семерки» объявят о новых санкциях в отношении России 24 февраля, в годовщину начала военной операции РФ на Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома.

    «Министерство финансов и Государственный департамент введут широкомасштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход, чтобы еще больше ухудшить экономику России и уменьшить ее способность вести» боевые действия на Украине, сказано в сообщении.

    Новые ограничения коснутся более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и представителей третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают боевые действия.

    Кроме того, будут введены санкции в отношении 90 компаний из России и третьих стран, в том числе в Китае, за помощь Москве в обходе санкций и поддержку оборонного сектора РФ. Им запретят приобретать ряд товаров, таких как полупроводники.

    Также США повысят тарифы на некоторые российские товары, импортируемые в Америку, в том числе это коснется ввоза металлов, полезных ископаемых и химических продуктов на сумму примерно 2,8 млрд долларов.

    В Белом доме отметили, что страны G7 намерены держать российские суверенные активы замороженными до разрешения конфликта на Украине.

    США и союзники будут продолжать использовать экономические инструменты, чтобы «подорвать способность России» вести боевые действия и добиться «деградации ее экономики», заверили в Белом доме.

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    Комментарии 26

    Гость24 Фев 2023 в 15:00
    "Замуровали, демоны" (с).
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