США анонсировали новые санкции против России

США в координации с другими странами «Большой семерки» объявят о новых санкциях в отношении России 24 февраля, в годовщину начала военной операции РФ на Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома.



«Министерство финансов и Государственный департамент введут широкомасштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход, чтобы еще больше ухудшить экономику России и уменьшить ее способность вести» боевые действия на Украине, сказано в сообщении.



Новые ограничения коснутся более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и представителей третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают боевые действия.

