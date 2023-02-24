Банк «Санкт-Петербург» попал под британские санкции: что изменится для клиентов

Лондон ввел санкции в отношении четырех российских банков, в том числе, и банка «Санкт-Петербург». В финансовой организации 24 февраля «Фонтанку» заверили, что на деятельности банка, в том числе, и для клиентов, решение британских властей сказаться не должно.
Великобритания, кроме «Санкт-Петербурга», включила в санкционный список банки «Зенит», МТС-банк и «Уралсиб».
«Мы изучаем ситуацию. Уверены, что на нашей деятельности это никак не отразится. Это такой технический момент. Сейчас мы изучаем технологию, как может измениться, но пока [перемен] не видим... Мы следим за ситуацией и надеемся, что на наших клиентах это никак не отразится», – рассказали в пресс-службе банка «Санкт-Петербург».
На сайте британского правительства говорится, что новые санкции «еще больше изолируют Россию от международной финансовой системы и помогут Великобритании и партнерам предотвратить ее обход».
Напомним, что в пятницу новые санкции анонсировали и в США. Они коснутся более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и представителей третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают боевые действия на Украине. Также новые ограничения затронут 90 компаний из России и других государств, в том числе Китае, за помощь в обходе санкций.