Банк «Санкт-Петербург» попал под британские санкции: что изменится для клиентов

Лондон ввел санкции в отношении четырех российских банков, в том числе, и банка «Санкт-Петербург». В финансовой организации 24 февраля «Фонтанку» заверили, что на деятельности банка, в том числе, и для клиентов, решение британских властей сказаться не должно.



Великобритания, кроме «Санкт-Петербурга», включила в санкционный список банки «Зенит», МТС-банк и «Уралсиб».



«Мы изучаем ситуацию. Уверены, что на нашей деятельности это никак не отразится. Это такой технический момент. Сейчас мы изучаем технологию, как может измениться, но пока [перемен] не видим... Мы следим за ситуацией и надеемся, что на наших клиентах это никак не отразится», – рассказали в пресс-службе банка «Санкт-Петербург».

