«Камикадзе» дважды за сутки атаковали село в Белгородской области. Есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в Белгородской области после налетов дронов-камикадзе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков 13 июня.
Обе атаки были совершены на село Маломихайловка. Первый дрон-камикадзе сдетонировал рядом с магазином. В результате взрыва контузило мужчину и женщину. Им оказана помощь на месте. Ещё две пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами самостоятельно обратились в больницу. «После оказанной медицинской помощи они отпущены домой, от госпитализации отказались. В самом магазине выбиты окна», - уточнил Гладков.
Второй беспилотник ударил в автомобиль. Машина сгорела полностью, посечены осколками стоящий неподалеку автомобиль и забор частного домовладения.
Ранее сегодня беспилотники долетели до Владимирской и Ярославской областей.