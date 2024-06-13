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    «Камикадзе» дважды за сутки атаковали село в Белгородской области. Есть пострадавшие

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    Четыре человека пострадали в Белгородской области после налетов дронов-камикадзе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков 13 июня.

    Обе атаки были совершены на село Маломихайловка. Первый дрон-камикадзе сдетонировал рядом с магазином. В результате взрыва контузило мужчину и женщину. Им оказана помощь на месте. Ещё две пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами самостоятельно обратились в больницу. «После оказанной медицинской помощи они отпущены домой, от госпитализации отказались. В самом магазине выбиты окна», - уточнил Гладков.

    Второй беспилотник ударил в автомобиль. Машина сгорела полностью, посечены осколками стоящий неподалеку автомобиль и забор частного домовладения.

    Ранее сегодня беспилотники долетели до Владимирской и Ярославской областей.

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    БПЛАБелгородская областьАтака беспилотникаДрон-камикадзеВячеслав Гладков
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