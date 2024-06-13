    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, с-з

    762мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.21eur94.83

    Грибы — есть! В Ленобласти уже можно обрести настоящее грибное счастье: посмотрите, каким урожайным выдалось начало сезона

    1484
    обсудить

    Самое начало лета в Ленобласти оказалось удивительно богатым на грибы: в социальных сетях энтузиасты делятся фотоотчетами с переполненными корзинами и с самыми выдающимися образчиками. Для скептиков, сомневающихся в том, что такой урожай можно собрать уже в начале июня, в группе «Грибы и грибники СПб» наглядно показали, как выглядит настоящее грибное счастье.

    ПоделитьсяПоделиться

    Порадовал грибников Тосненский район Ленобласти, несмотря даже на то, что в некоторых местах всё еще влажно, и до сих пор кое-где цветут ландыши. Первые грибы встретились уже на выходе из машины. Потом пошли редкие подберезовики и, наконец, — заветные полянки.

    Вскоре счастливчики вынуждены были делать выборку, поскольку для всех грибов не хватило ни корзин, ни пакетов. Особо отмечают чистоту гриба — она достигала 98%.

    Для тех же, кто захочет насладиться июньским грибным маринадом, авторы предупреждают: вместе с обилием грибов в лесу уже много комаров, и «комарье лютует». Так что берите в лес репелленты.

    Фото: Грибы и Грибники СПб

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрибыЛенобластьТосненский район
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close