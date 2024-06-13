Грибы — есть! В Ленобласти уже можно обрести настоящее грибное счастье: посмотрите, каким урожайным выдалось начало сезона

Самое начало лета в Ленобласти оказалось удивительно богатым на грибы: в социальных сетях энтузиасты делятся фотоотчетами с переполненными корзинами и с самыми выдающимися образчиками. Для скептиков, сомневающихся в том, что такой урожай можно собрать уже в начале июня, в группе «Грибы и грибники СПб» наглядно показали , как выглядит настоящее грибное счастье.

Порадовал грибников Тосненский район Ленобласти, несмотря даже на то, что в некоторых местах всё еще влажно, и до сих пор кое-где цветут ландыши. Первые грибы встретились уже на выходе из машины. Потом пошли редкие подберезовики и, наконец, — заветные полянки.

Вскоре счастливчики вынуждены были делать выборку, поскольку для всех грибов не хватило ни корзин, ни пакетов. Особо отмечают чистоту гриба — она достигала 98%.

Для тех же, кто захочет насладиться июньским грибным маринадом, авторы предупреждают: вместе с обилием грибов в лесу уже много комаров, и «комарье лютует». Так что берите в лес репелленты.