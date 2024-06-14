США получили от пяти стран обязательства по передаче систем ЗРК Patriot Украине

Пять государств предоставили Соединенным штатам Америки обязательства по поставкам на Украину зенитных ракетных комплексов Patriot и иных систем ПВО. Об этом 13 июня сообщил президент США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров на полях саммита G7 («Большой семерки») в южной итальянской области Апулия.
О каких странах идет речь, американский лидер не уточнил, но добавил, что государствам, ожидающим от США поставок систем ПВО в будущем, «придется подождать».
«Все, что у нас есть, будет поступать на Украину, пока не будут удовлетворены ее нужды» заявил Байден и обещал, что «потом будут выполнены обязательства перед другими странами» (цитата по ТАСС).
Президента же Украины, который сказал, что «Киеву срочно нужны семь систем Patriot», Байден заверил, что «некоторые из них» будут поставлены «сравнительно быстро».
Ранее Бундесвер допустил, что ВСУ могут применить Patriot в небе над Россией.