США получили от пяти стран обязательства по передаче систем ЗРК Patriot Украине

Пять государств предоставили Соединенным штатам Америки обязательства по поставкам на Украину зенитных ракетных комплексов Patriot и иных систем ПВО. Об этом 13 июня сообщил президент США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров на полях саммита G7 («Большой семерки») в южной итальянской области Апулия.

О каких странах идет речь, американский лидер не уточнил, но добавил, что государствам, ожидающим от США поставок систем ПВО в будущем, «придется подождать».