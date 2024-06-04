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    27 июня — круглый стол «Неуклонный рост: почему стройматериалы продолжают дорожать?»

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    За последние четыре года строительные материалы выросли в цене в среднем на 70%, а к пиковому сезону рост может достичь и 90%. Заметнее всего цены выросли на основные позиции — газоблоки, тепло- и гидолизоляция, арматура, бетон. Летом, когда активизируется строительство на рынке ИЖС, цены растут еще выше. Что происходит на рынке стройматериалов в начале лета — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Почему дорожают стройматериалы? Какие факторы влияют на рост их стоимости, какие можно назвать предсказуемыми, а какие возникают внезапно?
    • Как международные события, экономические санкции и стихийные бедствия повлияли на стоимость и доступность материалов?
    • Какие виды стройматериалов дорожают сильнее всего и почему?
    • Как рост цен последнего времени отразился на себестоимости строительства и цене жилья? Были ли случаи, когда проект пришлось остановить или отложить из-за высокой стоимости материалов?
    • На какие стройматериалы сегодня самый высокий спрос и почему?
    • Какие меры предпринимают застройщики для адаптации к росту цен на материалы? Используете ли вы альтернативные материалы или технологии для снижения затрат?
    • Как изменилась ваша стратегия взаимодействия с поставщиками в условиях роста цен? Удалось ли вам договориться о долгосрочных контрактах или других мерах для стабилизации цен?
    • Какие инновации и технологии, новые подходы к производству могут сделать стройматериалы доступнее по цене?
    • Как тренд на импортозамещение сказывается на стоимости стройматериалов? Какие отечественные аналоги можно назвать успешной заменой?
    • Какие меры государственной поддержки, по вашему мнению, могли бы помочь бизнесу в условиях роста цен на строительные материалы? Считаете ли вы, что необходимо вводить дополнительные меры регулирования или субсидирования в этом секторе?
    • Ожидаете ли вы стабилизации или дальнейшего роста цен, и какие факторы могут на это повлиять?

    К участию в круглом столе приглашаются застройщики, производители и продавцы стройматериалов, эксперты и аналитики рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 16:00 27 июня 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ольга Карпусь, +7(921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

    План мероприятий

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