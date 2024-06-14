В центре Петербурга тушили 100 квадратов кровли доходного дома 19 века

Крыша жилого дома загорелась в центре Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели 14 июня.
На присланных в редакцию видео запечатлен 26 дом на Кирочной улице. На крыше видно пламя. На месте работают спасатели.
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 0.26. Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Площадь возгорания составила сто квадратов.
К 1.02 огонь локализовали. Номер 1-БИС сняли.
На месте работали 6 спецмашин и 30 человек личного состава.
Доходный дом на Кирочной улице построен в конце 19 века.
Ранее мужчина с ожогами оказался в реанимации после пожара на овощебазе на Софийской.