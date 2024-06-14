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    В центре Петербурга тушили 100 квадратов кровли доходного дома 19 века

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    Крыша жилого дома загорелась в центре Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели 14 июня.

    На присланных в редакцию видео запечатлен 26 дом на Кирочной улице. На крыше видно пламя. На месте работают спасатели.

    читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 0.26. Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Площадь возгорания составила сто квадратов.

    К 1.02 огонь локализовали. Номер 1-БИС сняли.

    На месте работали 6 спецмашин и 30 человек личного состава.

    Доходный дом на Кирочной улице построен в конце 19 века.

    Ранее мужчина с ожогами оказался в реанимации после пожара на овощебазе на Софийской.

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