Мужчина с ожогами оказался в реанимации после пожара на овощебазе на Софийской

Накануне в результате пожара на овощебазе на Софийской улице, 60, пострадал мужчина. Его состояние стало известно «Фонтанке» 12 июня.



По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в 19:24. На месте происшествия горели два грузовых автомобиля. Пожар был ликвидирован в 19:40.



Один человек получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По предварительным данным, пострадал 35-летний мужчина. Его госпитализировали с термическими ожогами головы и шеи 1–2-й степени (9%), термическим поражением верхних дыхательных путей (10%), ожогом обеих кистей и левого предплечья 1–2-й степени (5%), отравлением продуктами горения.