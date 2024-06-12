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    Мужчина с ожогами оказался в реанимации после пожара на овощебазе на Софийской

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    Накануне в результате пожара на овощебазе на Софийской улице, 60, пострадал мужчина. Его состояние стало известно «Фонтанке» 12 июня.

    По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в 19:24. На месте происшествия горели два грузовых автомобиля. Пожар был ликвидирован в 19:40.

    Один человек получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По предварительным данным, пострадал 35-летний мужчина. Его госпитализировали с термическими ожогами головы и шеи 1–2-й степени (9%), термическим поражением верхних дыхательных путей (10%), ожогом обеих кистей и левого предплечья 1–2-й степени (5%), отравлением продуктами горения.

    Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, его положили в ожоговую реанимацию одной из городских больниц.

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    ОжогПожарУлица СофийскаяОвощебаза
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