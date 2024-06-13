В МИД Белоруссии прокомментировали ухудшение отношений с Арменией

Белоруссия вызывает своего посла в Армении для консультаций в ответ на недавний отзыв армянского посла из Белоруссии. Об этом 13 июня пишет государственное информационное агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.



Кроме заявления о вызове дипломатического представителя, пресс-секретарь прокомментировал возникшее недавно напряжение между двумя странами. По словам Глаза, Армения занимает «весьма недальновидную позицию», пытаясь «отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага». Внутри Армении, по его утверждению, «обостряется противостояние и складывается сложная внутриполитическая ситуация».