В МИД Белоруссии прокомментировали ухудшение отношений с Арменией

Белоруссия вызывает своего посла в Армении для консультаций в ответ на недавний отзыв армянского посла из Белоруссии. Об этом 13 июня пишет государственное информационное агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.
Кроме заявления о вызове дипломатического представителя, пресс-секретарь прокомментировал возникшее недавно напряжение между двумя странами. По словам Глаза, Армения занимает «весьма недальновидную позицию», пытаясь «отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага». Внутри Армении, по его утверждению, «обостряется противостояние и складывается сложная внутриполитическая ситуация».
«Но мы не понимаем — при чём здесь Белоруссия?» — выразил недоумение пресс-секретарь.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в мае с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал «освободительной войной» операцию в Карабахе.
После этого Пашинян заявил, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против его страны, не называя конкретные государства, и связал будущее Армении в организации с позицией Минска и извинениями от Лукашенко. Глава Армении также отметил, что не будет посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Лукашенко.
В то же время в МИДе Белоруссии подчеркнули, что республика не собирается ухудшать отношения с Арменией — «сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки».