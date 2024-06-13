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    Сборная Украины будет под усиленной охраной на Евро-2024

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    Сборная Украины будет под усиленной охраной на чемпионате Европы по футболу. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, передает 13 июня РИА Новости.

    «Это особый вызов для нас, и мы настроены <...> выделить именно этой команде особую защиту», — цитирует агентство заявление Фезер, которое та сделала для одного из немецких СМИ.

    Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Безопасность кроме немецких правоохранителей обеспечат еще и 580 иностранных полицейских. Они будут дежурить на вокзалах, в аэропортах, в общественном транспорте и на границах страны.

    «Фонтанка» писала о других новациях на Евро-2024. В частности, на чемпионате будут использовать новые «умные» мячи. Они помогут арбитрам фиксировать игру рукой, а также определять офсайд. Для этого в мячи встроены специальные чипы.

    Электронная начинка позволит системе видеопомощи арбитрам (VAR) создать компьютеризированное изображение, показывающее, куда именно на теле попал мяч.

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    СпортФутболПолитикаЕвро-2024
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