Сборная Украины будет под усиленной охраной на Евро-2024

Сборная Украины будет под усиленной охраной на чемпионате Европы по футболу. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, передает 13 июня РИА Новости.

«Это особый вызов для нас, и мы настроены <...> выделить именно этой команде особую защиту», — цитирует агентство заявление Фезер, которое та сделала для одного из немецких СМИ.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Безопасность кроме немецких правоохранителей обеспечат еще и 580 иностранных полицейских. Они будут дежурить на вокзалах, в аэропортах, в общественном транспорте и на границах страны.