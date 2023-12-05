Футбольный мяч на Евро-2024 подскажет судьям, когда была игра рукой

Новый мяч, который будут использовать на чемпионате Европы по футболу 2024 года, поможет арбитрам фиксировать игру рукой, а также определять офсайд. Для этого в него встроен специальный чип.
Микрочип в мяче будет работать вместе с технологией отслеживания конечностей, которая позволяет создавать трехмерное изображение скелетов игроков в режиме реального времени, сообщает The Times. Это позволит системе видеопомощи арбитрам (VAR) создать компьютеризированное изображение, показывающее, куда именно на теле попал мяч. Сейчас судьи полагаются на видеоповторы, чтобы определить, была ли игра рукой.
Технология также поможет арбитрам определить, был ли офсайд, за счет того, что микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, пишет 5 декабря «Спорт-Экспресс». Специальный мяч для полуавтоматической системы определения офсайда использовали и на чемпионате мира в Катаре 2022 года, отмечает РИА Новости. Датчик внутри него передавал данные в видеооперационную 500 раз в секунду, благодаря чему можно было точно определить точку удара. Сейчас эта технология используется в матчах еврокубков.
Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи пройдут в 10 городах. Жеребьевку на чемпионат провели 2 декабря в Гамбурге. Матч открытия пройдет в Мюнхене: Германия сыграет со сборной Шотландии.
Ранее Исполком европейских футбольных ассоциаций из-за угроз безопасности отменил все игры своих турниров в Израиле. Домашние отборочные матчи к Евро-2024 Израиль проведет в Венгрии.