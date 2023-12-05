Футбольный мяч на Евро-2024 подскажет судьям, когда была игра рукой

Новый мяч, который будут использовать на чемпионате Европы по футболу 2024 года, поможет арбитрам фиксировать игру рукой, а также определять офсайд. Для этого в него встроен специальный чип.



Микрочип в мяче будет работать вместе с технологией отслеживания конечностей, которая позволяет создавать трехмерное изображение скелетов игроков в режиме реального времени, сообщает The Times. Это позволит системе видеопомощи арбитрам (VAR) создать компьютеризированное изображение, показывающее, куда именно на теле попал мяч. Сейчас судьи полагаются на видеоповторы, чтобы определить, была ли игра рукой.