    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, вос

    760мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd97.37eur102.91

    Путин не удивится, если Израиль и половину арабских стран исключат из спорта

    2263
    28 комментариев

    Спортивные движения были созданы не для участия в политических передрягах, а для объединения людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта в Перми.

    По его предположению, если следовать логике международных спортивных организаций, «то сейчас надо чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить» (цитата по госагентству ТАСС).

    Глава государства отметил, что Россия не пойдет по этому пути. Спорт нуждается в демократизации, чтобы оставить возможность международного общения между людьми, подчеркнул Путин.

    На данный момент Исполком европейских футбольных ассоциаций отменил все игры своих турниров в Израиле из-за угроз безопасности, говорится в сообщении УЕФА.

    Европейская федерация баскетбола отменила матчи с участием израильских команд до дальнейшего уведомления, пишет ТАСС.

    В четверг президент Путин также поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади. Первое такое мероприятие прошло на Красной площади в 1919 году, а с 1931 года парады физкультурников проводились в присутствии Иосифа Сталина. После войны традиция прервалась.

    Кроме того, Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы в 2024 году в Москве и Екатеринбурге.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СпортУЕФАФИБАВладимир ПутинПалестино-израильский конфликт
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 28

    Гость19 Окт 2023 в 18:40
    Мне фиолетово, удивится или нет
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 18:24
    Широка страна моя родная! Много в ней лесов, полей и рек! И никто на свете не узнает, как спортивен русский человек! (из гимна современной версии х/ф "Цирк".
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close