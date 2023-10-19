Путин не удивится, если Израиль и половину арабских стран исключат из спорта

Спортивные движения были созданы не для участия в политических передрягах, а для объединения людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта в Перми.

По его предположению, если следовать логике международных спортивных организаций, «то сейчас надо чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить» (цитата по госагентству ТАСС).

Глава государства отметил, что Россия не пойдет по этому пути. Спорт нуждается в демократизации, чтобы оставить возможность международного общения между людьми, подчеркнул Путин.