Путин не удивится, если Израиль и половину арабских стран исключат из спорта

Спортивные движения были созданы не для участия в политических передрягах, а для объединения людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта в Перми.
По его предположению, если следовать логике международных спортивных организаций, «то сейчас надо чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить» (цитата по госагентству ТАСС).
Глава государства отметил, что Россия не пойдет по этому пути. Спорт нуждается в демократизации, чтобы оставить возможность международного общения между людьми, подчеркнул Путин.
На данный момент Исполком европейских футбольных ассоциаций отменил все игры своих турниров в Израиле из-за угроз безопасности, говорится в сообщении УЕФА.
Европейская федерация баскетбола отменила матчи с участием израильских команд до дальнейшего уведомления, пишет ТАСС.
В четверг президент Путин также поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади. Первое такое мероприятие прошло на Красной площади в 1919 году, а с 1931 года парады физкультурников проводились в присутствии Иосифа Сталина. После войны традиция прервалась.
Кроме того, Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы в 2024 году в Москве и Екатеринбурге.