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    Песков: Россия сохранит партнерские отношения с Арменией

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    Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, связанное с выходом Армении из ОДКБ. Пресс-секретарь президента России 14 июня выразил надежду на продолжение партнёрских отношений.

    «Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», — заявил представитель Кремля (цитата по РБК).

    Он также добавил, что приоритеты России хорошо понятны, страна заинтересована в безопасности, и идею коллективной безопасности разделяют также страны — участницы ОДКБ. Представитель Кремля уверен, что этот интерес безопасности и сохранения дружественных связей поддерживает и Армения.

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