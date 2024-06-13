Песков: Россия сохранит партнерские отношения с Арменией

Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, связанное с выходом Армении из ОДКБ. Пресс-секретарь президента России 14 июня выразил надежду на продолжение партнёрских отношений.



«Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», — заявил представитель Кремля (цитата по РБК).

Он также добавил, что приоритеты России хорошо понятны, страна заинтересована в безопасности, и идею коллективной безопасности разделяют также страны — участницы ОДКБ. Представитель Кремля уверен, что этот интерес безопасности и сохранения дружественных связей поддерживает и Армения.